Serez-vous capables de résoudre et de trouver la valeur de chaque élément de ce casse-tête en moins de 15 secondes ? Seuls ceux qui ont l’esprit vif y parviendront dans le délai imparti ! Alors ? En faites-vous partie ou non ? Et si vous le découvrez en relevant ce challenge !

Défi mathématique : pensez-vous avoir un esprit d’analyse ? Prouvez-le avec ce casse-tête

Ce genre d’énigmes mathématiques sont réputées vous faire réfléchir. En même temos, elles augmentent aussi la capacité mentale des participants. Si vous souhaitez stimuler vos neurones, c’est le test idéal pour vous.

Mais comme toujours, vous êtes invités à trouver une solution logique respectant à la lettre les conditions préalablement fixées.

Ce type de test nécessite le recours à de concepts mathématiques et à beaucoup de logique pour être résolu.

Il implique par ailleurs un certain niveau de créativité et de pensée critique. Et parce que souvent, il vous faut adopter une méthode de pensée latérale.

Intérêts des casses-tête

En s’exerçant régulièrement avec ces casse-tête, votre cerveau est entraîné pour aborder rapidement les problèmes sous différents angles… Avec à la clé, des meilleures capacités de prise de décision.

En outre, la résolution d’énigmes mathématiques contribue à améliorer votre mémoire. Vous aurez aussi tendance à vous adapter plus facilement à des situations complexes.

Maintenant, si vous êtes prêt(e)… Examinez attentivement l’image proposée. Lancez le chronomètre. C’est le moment ou jamais pour faire preuve de vos compétences d’analyse et de résolution de problèmes.

L’objectif est de pouvoir identifier la valeur représentant chaque variable de l’énigme dans le laps de temps défini. Mais attention, assurez-vous d’avoir un sens de l’observation au risque de tomber dans le piège.

Et si vous découvrez maintenant la solution ?

Si vous avez du mal à trouver la réponse, et que le temps se soit écoulé… Ne vous inquiétez pas. L’image ci-dessous contient la solution à notre énigme du jour.

La rédaction vous explique en détails comment parvenir à la réponse.

5 x 4 = 2 grenouilles (oui, regardez bien : il y en a bien deux !)

5 + 1 = Planète

5 + 5 = crème glacée

Grenouille / Crème glacée – Planète = ?

Commençons par déterminer la valeur de chaque élément.

5 x 4 = 20 = 2 grenouilles. Cela signifie qu’une grenouille vaut 10.

1 Planète correspond quant à elle au chiffre 6 et la crème glacée est égale à 10.

Grenouille/Crème glacée – Planète = 10/10 – 6 ⇒ 1-6 = -5.

La voici en image

La réponse attendue est donc -5. Avez-vous réussi ? Si oui, félicitations à vous. Vous avez fait preuve de votre sens d’analyse ainsi que de vos compétences en mathématiques.

Si ce challenge vous a plu, n’hésitez pas à le partager à vos proches pour comparer vos performances entre vous.