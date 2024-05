Dans ce pays d’Europe non loin de chez nous, les transports publics ( bus, tramways et trains) n’est pas payant. On vous décrypte tout.

Cet unique pays où il est possible de prendre le train gratuit, même pour les touristes

Dans ce pays au monde, les transports en commun sont gratuits pour tous, autant pour ses 650.000 habitants que pour les frontaliers et les touristes.

Sont concernés les bus, tramways et trains des Chemins de fer du territoire. En plus, il est tout proche de Paris : il s’agit du Luxembourg.

C’est depuis le 1er mars 2020 que le Grand-Duché a instauré cette mesure forte.

Pourquoi une mesure aussi forte ?

Il est d’ailleurs « le premier pays au monde » à s’y mettre en vue d’«inciter les citoyens à changer leurs habitudes et à privilégier les transports publics par rapport à la voiture», précise le site mobilitegratuite.lu.

Il y a toutefois une petite exception : cette gratuité ne s’applique pas à la 1ère classe des trains. Pour prendre cette catégorie, il faut débourser entre 3 et 6 € par trajet selon sa durée.

Pour se rendre dans les trois pays entourant le Luxembourg – dont l’Hexagone, la Belgique et l’Allemagne – il faut payer un billet entre 3 ou 5 €.

Ces lieux touristiques que vous pouvez visiter…

Le réseau ferré du Luxembourg compte 275 km de lignes, desservant une grande partie des lieux d’intérêt touristique.

De quoi permettre de réduire considérablement votre budget pour les vacances. Si vous y choisissez d’y séjourner, vous pouvez être exempts de frais de transport pendant vos sorties.

Si vous êtes amateur d’œnotourisme, prenez la direction de Schengen, une petite ville du Luxembourg au bord du fleuve Moselle. La région est particulièrement célèbre pour ses vignobles et ses vins blancs de qualité.

Pour découvrir le riche passé industriel et minier du Luxembourg, prenez le cap sur Esch-sur-Alzette et ses hauts fourneaux, à proximité de la frontière française.

Les adeptes de randonnée au milieu des forêts et des châteaux n’ont qu’à se rendre à l’est ou au nord, dans les régions d’Éislek et Mullerthal.

Il ne se trouve qu’à quelques heures de Paris !

Pour joindre la capitale Luxembourg à partir de la France, vous pouvez opter soit pour les TGV inOui (environ 2h20 de trajet depuis Paris), soit pour les TER de la région Grand Est (50 minutes de Metz, à seulement 1h45 de Nancy).

Mais comme rappelé dans les colonnes du journal Le Figaro, « ces trains-là sont loin d’être gratuits » ! Il faut tout de même pas en abuser 🙂