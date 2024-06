Très peu de participants ont réussi à résoudre ce casse-tête de poissons ! Qu’en sera-t-il de vous ? Découvrons-le ensemble.

C’est le défi mathématique qui a confondu tout le monde, à vous de le résoudre !

Pour trouver la réponse à ce défi mathématique, vous devez utiliser au maximum vos capacités intellectuelles.

Comme vous pouvez voir dans cette énigme, les équations sont formulées avec des variables représentées par différents types de poissons.

Votre mission consiste particulièrement à identifier la valeur correspondante à chaque élément du graphique.

De nombreux internautes ont raté le coche parce qu’ils se sont trompés sur l’ordre dans lequel ils doivent résoudre les équations. Vous devez, pour cela, faire preuve d’un sens du détail.

Le souci du détail constitue une capacité manifeste dans votre vie personnelle et professionnelle. Elle désigne votre aptitude à être méticuleux dans vos différentes tâches quotidiennes (au travail, gestion de votre quotidien et loisirs ).

De la créativité et des yeux de faucon…

L’attention aux détails vous pousse à prioriser et à gagner en efficacité. Vous travaillerez plus rapidement tout en réduisant votre stress.

Vous devez aussi faire preuve de créativité en osant aller au-delà de vos limites habituelles. Cela vous permettra de travailler de manière plus fluide tout en développant votre confiance en vous.

« Avoir le sens du détail permet de gagner en autonomie et de savoir se discipliner« , confirme, par ailleurs, Indeed, Guide de carrière.

11 secondes pour trouver la réponse !

Beaucoup des participants ont été effectivement confus par cette énigme quelque peu hors du commun. Ces internautes ne savaient pas par où commencer. Un véritable casse-tête, oui !

Pour réussir ce challenge, il faut notamment trouver par quelle ligne débuter afin de parvenir à trouver la valeur qui correspond à chaque poisson.

Seuls les plus observateurs peuvent relever le défi dans le délai imparti. Vous n’avez que 11 secondes pour répondre à cette énigme.

Et si vous découvrez la solution maintenant ?

Contrairement à nos casse-têtes habituels, c’est à la seconde ligne qu’il fallait débuter : poisson multicolore + poisson multicolore = 26. Alors, un poisson multicolore est donc égal à 13.

Ensuite, vous devez passer à la troisième ligne : poisson bleu + poisson multicolore = 31. Remplaçons le poisson multicolore par sa valeur (13), donc le poisson bleu vaut 18.

Ce n’est qu’après que vous pouvez passer à la première ligne. Poisson rayé jaune – poisson bleu = 22. Substituons la variable connue par sa valeur, ce qui nous permet de déterminer le poisson à rayures jaunes qui est égal à 40.

Nous en venons maintenant à la quatrième et dernière ligne : Poisson rayé jaune / poisson rose = 20. Alors le poisson rose vaut 2. Et voilà ! Ça a été costaud pour vous ou non ?