Vous avez exactement 10 secondes chrono pour trouver la solution à cette énigme mathématique délicate ! Réussirez-vous dans le délai imparti ? Pour le savoir, il va falloir y participer.

Pourquoi faut-il absolument entraîner son cerveau chaque jour ?

Envie de stimuler vos neurones ? Si la réponse est OUI, ce défi est idéal pour mettre à l’épreuve vos compétences mathématiques ainsi que votre sens d’analyse.

En outre, il faut garder à l’esprit que l’entraînement cérébral permet aussi d’améliorer les facultés. Aussi, vous avez toujours à gagner en prenant part à ce genre de challenge !

« On a coutume de dire que la mémoire est un muscle », commence par expliquer Félicien Juttner, acteur, auteur et metteur en scène. Bon, la mémoire n’est pas un muscle, physiquement et scientifiquement parlant. Mais, à la manière d’un entraînement sportif, il est possible de développer des mécanismes qui permettent d’apprendre et de mémoriser des choses plus rapidement. Au fur et à mesure, il est plus facile de retenir un texte car nos techniques et nos capacités d’apprentissage fonctionnent plus efficacement », assure-t-il.

« On est plus habile avec sa mémoire et elle répond mieux. »

« Avec de l’entraînement, on est plus habile avec sa mémoire, elle est plus souple et elle répond mieux. », indique Le Point durant son forum dédié au cerveau, Neuroplanète, à Nice.

Si vous cherchez à développer vos capacités cognitives, accroître votre concentration et vous mettre à l’épreuve, vous êtes pile au bon endroit.

Casse-tête véhicule : découvrez en seulement 10 secondes la valeur de chaque variable puis résoudre l’équation finale

Lancez votre chronomètre et trouver la valeur correspondante à chaque véhicule de l’énigme mathématique.

Découvrez à quelle vitesse réussirez-vous à résoudre ce casse-tête. Si vous y parvenez en moins de temps que le délai fixé, c’est encore mieux !

Maintenant, prouvez-nous vos prouesses en répondant correctement à cet exercice mental. Si vous êtes prêt(e), votre temps commence maintenant.

Tic Tac… Tic Tac…

Votre temps est écoulé. Alors, avez-vous résolu l’énigme ? Si vous pensez que oui, nous vous invitons à comparer votre réponse avec le résultat final présenté ci-dessous.

Et la solution est…

1ʳᵉ ligne : bus + bus = 20 alors 1 bus = 10.

2ᵉ ligne : bus + voiture + voiture = 10, soit donc 10 + 0 + 0 = 10. Par déduction, une voiture est égale donc à 0.

3ᵉ ligne : voiture + 2 moto-cross = 20

2 moto-cross = 20 alors 1 moto-cross = 10.

4ᵉ ligne : Moto-cross + bus scolaire x voiture + bus scolaire, soit 10 + 10 x 0 + 10 = 20.

La solution finale est donc égale à 20.

Est-ce bon pour vous ? Si oui, vous méritez toutes nos félicitations !