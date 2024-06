Identifier en 11 secondes chrono, les valeurs du pigeon, du canard et du hibou dans ce casse-tête mathématique. Si vous êtes partant(e), c’est parti ! On vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Le test QI idéal pour faire chauffer ses neurones !

Cet exercice mental a été spécialement pensé pour améliorer votre QI. Si donc, vous cherchez de quoi stimuler vos neurones, cela tombe bien… Ce jeu de réflexion répondra certainement à vos attentes.

Il met en exergue aussi bien votre vitesse de rapidité que vos compétences intellectuelles. Si ce genre de challenge a aujourd’hui le vent en poupe, c’est aussi notamment pour son côté ludique.

Alors ? Êtes-vous prêt à faire travailler vos muscles cérébraux ? Si oui, lancez le compte à rebours.

Casse-tête mathématique du pigeon et du canard : résoudre le défi en moins de 11 secondes

Attention, le temps ne joue pas en votre faveur. Vous n’avez (rappelons-le) que 11 secondes pour déterminer la valeur allant à chaque élément de ce casse-tête.

Pour identifier la valeur correspondant à chaque animal, mettez vos compétences analytiques au travail. N’hésitez pas à aborder le problème sous différents angles pour s’assurer de trouver la bonne solution dans le délai imparti.

Pour résoudre ce puzzle, il faut également avoir des compétences en résolution de problèmes. Regardez minutieusement l’illustration présentée dans cette image.

Le saviez-vous « le cerveau a besoin de nouveauté » ?

Comme vous pouvez voir, c’est assez compliqué. En effet, cette énigme diffère un peu de ceux dont on a l’habitude de traiter. Mais elle devrait plaire à vos neurones sachant que le cerveau raffole de nouveaux défis.

Et ce n’est plus un secret que « prendre soin de son cerveau augmente les capacités cognitives ».

« Pour bien fonctionner, le cerveau a besoin de nouveauté« , pouvait-on lire dans un article paru dans le magazine Notre Temps, N°640.

« Il est prouvé qu’entreprendre des apprentissages inédits augmente la réserve des capacités cognitives et retarde l’apparition du déclin cérébral », observe par ailleurs, le Pr Jean-François Dartigues, neurologue spécialiste de la maladie Alzheimer au centre de recherche Inserm, à Bordeaux.

Prêt(e) pour découvrir la solution ?

Améliorer votre logique avec ce casse-tête. Commençons par la première ligne de l’énigme. De là, nous pouvons déduire qu’un pigeon est égal à 7 car ( 7 x 7) – 7 = 42.

Passons maintenant à la seconde ligne du défi. Ici, la variable représentée par le canard équivaut au chiffre 3, car 3 x (7 + 3) = 3 x 10 = 30.

Et le hibou ? Quelle est sa valeur ? Si vous avez trouvé vrai, alors votre réponse devrait être égale à 2. ( 7 + 3)/ 2 = 5 ( 10/2 = 5).

De là, nous pouvons déterminer la dernière ligne de l’énigme. Et la solution finale attendue est 42. Et pour cause : 7+(3+2)x7= 42. Bravo à tous ceux qui ont réussi le challenge haut la main dans le laps de temps défini.