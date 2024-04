Dans ce jeu de réflexion, mettez votre logique à l’épreuve et trouvez le nombre d’allumettes manquant pour former 3 carrés. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Un casse-tête pour génies

Si vous cherchez un défi cérébral corsé, vous êtes au bon endroit ! Ce challenge a laissé perplexe plus d’un, et pour cause ! Comparé aux casse-têtes habituels, celui-ci demande une dose de créativité, d’analyse et de concentration hors du commun.

Parviendrez-vous à résoudre l’énigme en moins de 20 secondes ? Chapeau à tous ceux qui réussissent de déchiffrer l’énigme en ce temps record. Beaucoup s’y sont essayés mais peu ont réellement trouvé.

Allez-vous faire exception et rejoindre le cercle restreint des esprits brillants ayant relevé ce défi ? Il est temps de prouver votre intelligence. C’est sur le réseau social TikTok que la rédaction vous a déniché ce nouveau casse-tête. Il est aujourd’hui devenu viral sur les réseaux sociaux.

Défi logique : Combien d’allumettes faut-il ajouter pour obtenir 3 carrés parfaits ?

Comme vous pouvez le voir, l’image nous montre 14 allumettes qui forment en tout deux carrés. Le but du jeu consiste à ajouter quelques correspondances de plus pour obtenir trois carrés.

Alors, allez-vous pouvoir déterminer combien de correspondances ajouter et dans quel emplacement précis ? Activez vos neurones et mettez à l’épreuve vos compétences en résolution de problèmes.

Pour ceux qui ne trouveront pas dans le délai imparti, sachez que la solution est proposée en fin d’article. Mais, ne vous empressez pas pour autant d’y jeter un coup d’œil. Donnez-vous tout d’abord tous les moyens possibles avant de baisser les bras.

Prêt ? Si oui, lançons le chronomètre. 20… 19… 18… 17… 16… 15 …………. 3…2…1… Le temps est écoulé ! Alors ? Avez-vous réussi ? Voyons maintenant la réponse en image afin que vous vérifiez la vôtre.

Et si vous découvrez maintenant la solution en image ?

En effet, vous devez obtenir deux grands carrés et un autre petit carré.

Envie d’affiner vos capacités cognitives ?

Félicitations à tous ceux qui ont trouvé ! Si ce n’est pas le cas pour vous, pas de souci. Le secret consiste à vous exercer davantage et vous verrez qu’au fil du temps, vos compétences cognitives iront en s’améliorant.

Pour stimuler votre cerveau, choisissez entre les jeux de différence, les tests de QI, les puzzles d'allumettes, les illusions d'optiques, la résolution de problèmes mathématiques ou encore la recherche d'intrus.