« On était face à un professionnel » ! Ce couple victime de la fraude au « spoofing » a perdu la coquette somme de 20 000 euros ! Méfiez vous, cette escroquerie est aujourd’hui en recrudescence !

publicité

« Le numéro de téléphone était le bon«

Tout a commencé par un coup de téléphone. En répondant à l’appel ce soir-là, ce couple ne s’attendait pas à vivre cette mésaventure.

« Le numéro de téléphone était le bon », confie Anthony qui pensait avoir affaire au service anti-fraude de sa banque. Ce couple de Lyonnais a été victime du Spoofing.

« Il nous a joué du théâtre. Il a déroulé son histoire », ajoute Laëtitia, la compagne d’Anthony, toujours sous le choc.

publicité

« Tout se passe très vite » : Un couple s’est fait dérober 20 000 € à cause de cette technique d’arnaque appelée spoofing

Les pirates ont sorti la carte de l’urgence. Et malheureusement, Laëtitia et Anthony ont mordu à l’hameçon.

« Des opérations bancaires sont en cours, donnez vos codes afin que l’on vous protège », leur indiquait les fraudeurs.

« Il connaissait nos numéros de cartes bancaires, nos coordonnées personnelles. On était face à un professionnel. Tout se passe très vite. Ces escrocs sont forts dans la manipulation mentale« , raconte le couple qui n’a rien vu venir.

Après mûre réflexion, le couple s’est finalement rendu compte de l‘escroquerie. En passant à la banque, le lendemain, ils ont eu la mauvaise nouvelle : 20 000 euros de préjudice.

Et ce n’est pas tout ! Le fraudeur ne s’est pas arrêté là. « Il nous a dit qu’on n’était pas les premiers, que la banque allait nous rembourser et que lui avait récupéré l’argent », déplore Laëtitia. « Il se foutait de nous, on entendait rigoler derrière ».

La banque refuse le remboursement intégral.

« Les opérations ont été validées par utilisation du moyen d’authentification forte… Dans ce contexte, nous n’avons pas pu accéder à la demande de prise en charge de nos clients qui ont eux-mêmes contribué involontairement à la réalisation de leur préjudice« , réagit Marie Aussenac, direction de la communication Caisse d’Epargne.

Dans ce cas, le couple ne pourrait prétendre qu’au remboursement de la moitié du montant dérobé.

« Il y a des fraudes indécelables. Le client ne peut pas savoir qu’il n’était pas avec sa banque, car le numéro de téléphone est le vrai« , admet Mélanie Saldahna, juriste à l’association « UFC Que choisir ».

Avec le « spoofing« , ajoute-t-elle, les arnaqueurs ont « une longueur d’avance ». Ce type d’arnaque a d’ores et déjà entraîné plus de 500 millions d’euros de préjudice en France.

« Ne donnez jamais des codes personnels par téléphone. Ne vous fiez pas au numéro de téléphone qui s’affiche. Si vous décrochez, demandez à rappeler. Effectuez un contre-appel. », conseille l’experte.