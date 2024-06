Les résultats de cette enquête portant sur la taxe foncière laissent sans voix, plus d’un contribuable ! Plus de détails ici.

publicité

Taxe foncière : cette bonne surprise à laquelle aucun propriétaire ne s’attendait

Les contribuables subissent tous cette année, « une hausse de 3,9% » et ce, « même dans les communes qui n’ont pas augmenté leur taux« .

Effectivement, dévoile la dernière enquête annuelle du cabinet FSL, les villes ont été plus nombreuses à décider de garder leur taux inchangé de taxe foncière que par rapport à 2023.

Comme souligné dans les colonnes du journal Les Echos, « les taux de taxe foncière ne bougeront pas en 2024 dans plus de 80 % des villes de plus de 40.000 habitants et leurs intercommunalités ».

publicité

Comme souligné dans les colonnes du site MoneyVox, « les grandes villes – de plus de 100.000 habitants – et leurs groupements ont augmenté de 1,2% en moyenne leur taxe foncière cette année ».

La hausse a été encore « plus raisonnable » pour les villes de 40.000 à 100.000 habitants, précise cette étude qui compile chaque printemps, les décisions des collectivités.

De quoi soulager grandement les propriétaires, mis à mal par les hausses vertigineuses de la taxe foncière au courant de l’année 2023.

Ce coup de bambou pour certains propriétaires

Ce n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle en vigueur à Paris « où le taux était subitement passé de 13,5% à 20,5%, soit une hausse de 52% ». Comme rapporté par nos confrères de BFM TV, « les propriétaires estiment qu’on les prend pour des vaches à lait ».

« La variable d’ajustement, ça sera une nouvelle fois les propriétaires. Si on regarde sur 10 ans, l’évolution de la taxe foncière, c’est trois fois l’inflation et trois fois l’évolution des loyers« , déplorait au micro de BFMTV, Christophe Demerson, président de l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI).

« Le budget des propriétaires n’est plus à l’équilibre, ils ont le pistolet sur la tête »

« J’entends que les budgets doivent être à l’équilibre mais le problème c’est que le budget des propriétaires n’est plus à l’équilibre, ils ont le pistolet sur la tête », Poursuit-il.

« Les classes moyennes ne pourront plus rester chez eux, notamment les personnes âgées. Et pour les propriétaires bailleurs c’est encore pire puisque le modèle économique explose avec des rendements négatifs sur plus de la moitié du territoire », pointait-il du doigt.

Ces grandes villes très gourmandes…

Mais cette année, c’est beaucoup mieux. « Au total, 34 grandes villes sur 42 (81%) ont maintenu leurs taux en 2024, constate FSL, après 76% en 2023 et 69% en 2022 ».

Les villes les plus gourmandes regroupent en 2024, « Nice (+19,2%), Saint-Étienne (+15%), Nancy (+14,5%), Annecy (+14,1%) et Villeurbanne (+10%) ».

« Dans les 154 villes de 40.000 à 100.000 habitants, le taux « évolue très modérément », +0,6% en moyenne, après +1,3% en 2023, +0,9% 2022″, relaie MoneyVox

« 131 de ces villes, soit 85%, ont conservé leur taux en 2024, 18 l’ont augmenté (12%) et 5 l’ont diminué« , Peut-on y lire.