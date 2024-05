© Si vous méritez votre permis de conduire, faites le test : qui a la priorité ?

Sans panneau indiquant directement l’attitude à adopter pour les usagers de la route, la règle de priorité dans certains carrefours peut laisser perplexe, même ceux qui ont réussi à 100% leur examen du permis de conduire. D’une façon ou d’une autre, ce test va vous permettre de réviser le Code de la route afin de réduire le risque de provoquer un accident de la circulation.

publicité

Quand faut-il s’arrêter et céder le passage ? Ces panneaux ne trompent jamais…

De nombreux panneaux et signaux de priorité rendent la circulation plus fluide. Chaque usager, les connaissant par cœur, sait où et quand il faut s’arrêter et passer.

Lorsque nous voyons par exemple un panneau indiquant « stop », cela signifie, à titre de rappel, de s’arrêter et de céder le passage.

Par contre, s’il prend la forme d’un triangle, cela ordonne de céder le passage à tous ceux qui se trouvent à la fois sur votre gauche et sur votre droite. Jusque-là, il n’y a pas de difficultés pour personne ; ces panneaux parlent d’eux-mêmes.

publicité

Carrefour : que faut-il faire en cas d’absence de panneau ?

En cas d’absence de panneau dans un carrefour, que se passerait-il ? L’exemple sur l’image d’illustration de cet article est l’une des situations qui pourraient poser des problèmes à pas mal de conducteurs, même aux plus habiles. Revoyons encore ensemble la photo si vous n’avez pas encore résolu le problème.

Pour ceux qui n’ont pas trouvé la solution, le principe édicté par le Code de la route, c’est le véhicule dont le côté droit libre (la rouge) doit partir en premier avant de s’arrêter sur la ligne. Ce qui libère ainsi aux deux autres voitures (jaune et bleue) leur droite.

Quelle règle de priorité s’applique à l’exemple montré par l’image d’illustration ?

Lorsque la voiture rouge arrive sur la ligne, juste à gauche de la voiture bleue, la jaune peut donc bouger et poursuivre son itinéraire tout droit, sans plus s’arrêter.

Après cela, c’est au tour de la voiture bleue d’avancer en continuant son chemin dans le sens de la flèche. C’est la voiture rouge qui finit en quatrième position lorsque sa droite est dégagée.

Théoriquement, c’est la règle de la priorité à droite, se déroulant en quatre temps, comme l’image ci-après la montre.

Quelle règle de priorité s’applique s’il se trouve 4 voitures ?

En reprenant toujours le même exemple, mais avec quatre voitures, que se passerait-il ? Dans cette situation, la courtoisie devrait primer, avant que la règle de priorité à droite ne s’applique à nouveau pour les trois voitures restantes.