Restaurant : ce geste très répandu qui rend le service en salle pénible

Conscients que le client est roi en tout lieu de commerce, les serveurs de restaurant se montrent souvent impuissants face à une mauvaise habitude très répandue qui perturbe considérablement leur service en salle. Témoignage.

Un métier pas facile…

Manager, cuisinier, serveur, femme de ménage… Dans l’univers de la restauration, la flexibilité est indispensable. Quel que soit le poste occupé, il faut apprendre à communiquer avec une multitude de personnes aux cultures, habitudes et niveaux de sociabilité variés.

Face à une clientèle de plus en plus exigeante, et généralement « capricieuse », certains savent garder le sang-froid en restant respectueux et serviable, tandis que d’autres n’hésitent pas à adopter des comportements radicaux.

Des situations difficiles qui font malheureusement partie du quotidien des employés de salle, comme les serveurs et serveuses.

Une histoire à peine croyable

Sur le site de questions réponses Quora, clients et personnels de restaurants racontent, sous couvert d’anonymat, leurs bonnes et mauvaises expériences.

Un certain « Arthard Moijep », devenu adjoint de direction dans une Hôtellerie depuis 2011, a partagé l’une de ses premières expériences en tant que serveur dans un restaurant.

« Un jour, juste avant le service du midi, un groupe d’une dizaine d’hommes en costard cravate rentre en trombe« , a-t-il débuté.

« Rien d’inhabituel, nous étions en pleine zone d’affaire« , a-t-il poursuivi. « Le chef de meute, sans aucune formule de salutations, me dit : « Il me faut une salle, maintenant. » Un comportement qui ne présage rien de bon.

« Moi, restant professionnel : Bonjour Monsieur, bien sûr, suivez-moi« , assure-t-il. Jusque-là, tout va bien. Le serveur est resté maître dans son service.

Il a réussi alors, sans faire des vagues, à les installer » à l’écart, dans une salle pouvant être isolée à l’aide d’une paroi en PVC amovible« , raconte-t-il.

Vient alors le moment de prendre les commandes. « Le même mâle alpha me dit alors : « cinq cafés, deux chocolats chauds et une carafe d’eau. » Toujours aussi fidèle, il s’est exécuté sur les champs et leur apporte tout en très peu de temps.

« Je m’exécute. Sauf que cette fois, j’ai… »

« À peine avais-je passé la cloison en PVC, que j’entendais le même triste individu lâcher à sa meute : ‘Vous voyez le petit personnel de ce genre-là ? C’est exactement ce genre de poste qui pose problème quand il y a des conflits avec la hiérarchie’. »

Une remarque de trop qui a provoqué le serveur jusqu’à le pousser à commettre un acte inimaginable… » Il me rappelle quelques minutes plus tard : ‘Vous nous remettez la même chose, » dit-il en claquant des doigts vers la table’. »

« Je m’exécute. Sauf que cette fois, j’ai… sollicité mes fosses nasales pour en tirer une belle glaire, que j’ai déposée au fond d’une tasse avant d’y faire couler le café en le recouvrant savamment de mousse. Je me suis appliqué à le servir en dernier » avec la tasse concernée. « Il l’a bu d’une traite« .

« J’ai appris, a-t-il terminé, lors de son départ de l’établissement qu’il s’agissait du patron du MEDEF, encore en poste » au moment de cet incident.

Une mauvaise habitude…

Outre les difficultés liées à la communication, la présence d’appareils électroniques tels que téléphones portables, tablettes ou ordinateurs portables sur la table au moment de déposer les commandes constitue une source de problèmes supplémentaires.

“Quand vous apportez les plats et que personne ne retire son téléphone de la table, il devient compliqué de les poser”, confie une prénommée Kate sur Quora.