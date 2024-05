« Manque d’humanité » de la SNCF : ce client écope d’une amende de 115 € pour avoir payé son billet 4 minutes trop tard

Sa faute ? Avoir payé son billet 4 minutes après le départ théorique du train TER parti en retard. Cela lui a valu une amende de 115 euros de la SNCF !

Cette mésaventure est arrivée au jeune Titouan, un étudiant de 19 ans résidant à Strasbourg (dans le Bas-Rhin) tout simplement parce qu’il avait acheté son billet TER Strasbourg-Mulhouse en retard de quelques minutes.

Comme il l’a expliqué dans un thread X qui a fait le buzz, « je lui ai expliqué très calmement que j’ai payé un ticket en toute légalité sans aucune intention de fraude (elle m’a dit que je pouvais simplement avoir acheté un ticket en voyant les contrôles) ».

Titouan plaide la bonne foi. Il indique l’avoir acheté dès que possible. D’ailleurs, le contrôle n’a eu lieu qu’une trentaine de minutes après qu’il soit monté dans le train.

Si donc, il avait cherché à frauder, il aurait dû acheter son billet que peu de temps avant le contrôle.

« La bonne dame refuse d’entendre quoi que ce soit et le moindre seuil de tolérance« , déplorait l’étudiant. Cela lui a valu une régularisation de 115 euros pour un billet de seulement 10 euros.

« Une contravention me ferait tomber dans le négatif alors qu’on est au début du mois«

« Je lui dis que je suis étudiant, que je rentre voir ma famille que je n’ai pas vu depuis pâque, que je paie ce train tous les mois aller comme retour et qu’une contravention me ferait tomber dans le négatif alors qu’on est au début du mois », ajoutait-il.

Comme l’a dénoncé le jeune homme, « aucune réaction ». La contrôleuse de la SNCF ne voulait en effet rien savoir. « C’est la procédure », justifiait-elle avant de lui demander « mes papiers et un moyen de paiement, j’ai refusé les deux ».

« On fait notre travail»

Les agents de la sûreté ferroviaire sont ensuite intervenus lui expliquant que « la contrôleuse (leur) a signalé un refus d’obtempérer. On fait notre travail, elle fait le siens et on ne va pas remettre en question son jugement.»

« Je conçois que ce soit la procédure et qu’il y ait un règlement à respecter, mais je ne pense pas que ce soit suffisant« , estime Titouan.

« Il faudrait une certaine adaptabilité en fonction des situations. C’est aussi du devoir du contrôleur que de faire preuve d’humanité », conclut celui qui a vu sa contestation lui être refusée.

La SNCF réagit

« À défaut de paiement, nous seront tenus d’engager des poursuites judiciaires. L’amende recouvrée par le Trésor Public s’élèvera à 180 € ou 375 € par procès-verbal », avait répondu la compagnie dans un mail adressé à actu.fr.