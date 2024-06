Cet accessoire insolite commercialisé chez Decathlon est l’alternative idéale au parasol traditionnel, il va faire un carton cet été 2024 ! On vous dit pourquoi !

Le secret du succès de Decathlon

Parmi les grands principes de Michel Leclercq, fondateur de DECATHLON, « Traiter le client comme s’il était (son) meilleur ami. »

Pour lui, l’essentiel « n’est pas d’avoir fait le plus gros chiffre d’affaires, mais de voir nos clients revenir dans six mois, dans un an. «

Bien s’équiper pour l’été !

Cet été, l’enseigne aux 1 700 magasins, dont 327 en France, lance une innovation très pratique que voudrait posséder chaque vacancier qui envisagerait de lézarder sur la plage durant cet été 2024.

La saison estivale entraîne toujours avec elle, son lots d’achat à prévoir.

Entre les crèmes solaires, les lunettes de soleil, votre chapeau/casquette ou encore un maillot de bain à renouveler, cet accessoire très pratique chez Decathlon s’annonce déjà comme étant un must-have de la saison.

Cette invention de Decathlon qui remplace le parasol va s’écouler comme des petits pains cet été 2024

Cette innovation ne vous quittera pas à chacune de vos sorties à la plage. Vous allez en comprendre la raison. Vous n’aurez plus aucun souci à passer toute votre journée exposés au soleil.

En plus d’être facile à transporter, cet accessoire quelque peu insolite n’est pas encombrant. Il s’agit du Parasol Abri plage solaire Iwiko 180. Son atout : il n’a pas de pied contrairement aux parasols classiques. Son tissu UPF 50+ devrait suffire pour vous convaincre.

« L’équipe Recherche et Développement de Decathlon a procédé à des mesures en conditions réelles pour attester de l’efficacité anti-UV de ce produit », précise le site de l’enseigne.

« Conçu pour se protéger du soleil sur la plage sans être gêné par un pied de parasol », vante par ailleurs Decathlon via son site.

Mieux, est-il indiqué, le Parasol Abri plage solaire Iwiko 180 UPF50+ 3 places « résiste au vent jusqu’à 30km/h grâce aux piquets de fixation et aux poches ».

Caractéristiques techniques.

Il fait 180 cm de long, 110 cm de haut et 80 cm de profondeur. Rassurez-vous : cet « abri de plage se monte et se déplie en quelques secondes grâce au système d’ouverture exclusif ».

Une fois pliée, cet accessoire tient dans un sac en longueur qui se porte aisémment à l’épaule. Une housse de parasol est fournie avec. Pour votre informations, les dimensions de la housse = 112×24 cm.

Ce parasol séduira nul doute plus d’un ! Rupture de stock garantie cet été. Cet accessoire « idéal pour profiter de la plage avec les enfants« . Son prix ? 40 euros seulement.

Vous pouvez aussi porter un top UV. N’oubliez pas aussi de bien vous hydrater.