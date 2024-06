Peut-on prétendre à l’AAH ou à l’allocation aux adultes handicapés à vie ? Découvrez la réponse dans les prochaines lignes de cet article.

1,3 million d’allocataires selon la Drees

Pas moins de 1,3 million de personnes touchaient l’AAH en 2022, d’après la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees).

L’allocation aux adultes handicapés est une aide destinée à assurer un revenu minimal d’existence aux individus en situation de handicap. En fonction de votre situation, les conditions d’obtention de cette aide ne sont pas identiques.

Alors que des allocataires reçoivent l’AAH pour quelques années, d’autres peuvent y prétendre à vie.

Conditions pour toucher l’allocation aux adultes handicapés

Pour toucher cette allocation, il faut obligatoirement vivre en France ; et être âgé de plus de 20 ans ( =ou plus de 16 ans si le principal concerné n’est plus à la charge de ses parents).

En outre, il faut « avoir des revenus n’excédant pas le plafond de 12 192,60 €« . L’AAH ne peut bénéficier aux personnes touchant une pension (vieillesse, invalidité) ou de rente d’accident du travail supérieure ou égale à 1016,05 € par mois.

Un autre point important : le taux d’incapacité de l’allocataire. Il revient à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (Cdaph) de déterminer ce paramètre.

CAF : l’allocation aux adultes handicapés peut-elle être perçue à vie ?

C’est ce taux d’incapacité qui fixe la durée de versement de la prestation. Un allocataire avec 80 % d’incapacité reçoit l’allocation aux adultes handicapés à vie si le handicap est permanent.

Dans le cas contraire, cette prestation ne peut profiter à l’allocataire que sur 1 à 10 ans.

Quant aux personnes présentant un taux d’incapacité de 50 à 79 % ( avec une restriction importante et durable pour l’accès à l’emploi, NDLR), elles peuvent toucher l’AAH qu’entre 1 à 2 ans généralement.

Une période qui peut s’étendre jusqu’à 5 ans si le handicap du bénéficiaire de l’aide n’évolue pas de façon favorable. À la fin du versement, le principal intéressé doit renouveler sa demande d’AAH.

1 016,05 € par mois depuis avril 2024

Le montant maximum de l’allocation a atteint, pour la première fois, la barre de 1000 € depuis le 1ᵉʳ avril 2024, soit 1 016,05 € par mois. Le montant perçu n’est pas le même selon les revenus de l’allocataire.

Dès lors que les bénéficiaires atteignent l’âge de la retraite, le versement de l’AAH prend fin si leur taux d’incapacité est inférieur à 80 %.

Au-delà, ils continuent à la percevoir. Ces derniers peuvent même cumuler l’AAH avec leur pension de retraite si son montant est inférieur à 1 016,05 €.