Surendettement : des statistiques alarmantes de la Banque de France

Un nombre croissant de Français se trouvent dans l’incapacité d’honorer leurs dettes, une tendance qui ne cesse d’augmenter chaque année. Les dernières statistiques publiées par la Banque de France sur le surendettement sont encore plus alarmantes.

publicité

Le dépôt de dossier de surendettement en hausse : les statistiques alarmantes de la Banque de France

La réalité est de plus en plus préoccupante. Un nombre croissant de Français se retrouvent en difficulté financière, les poussant à déposer un dossier de surendettement.

Selon les dernières statistiques alarmantes de la Banque de France sur le surendettement, relayées par la société de courtage Empruntis, plus de 130 000 demandes ont été déposées depuis le début de l’année, ce qui représente une augmentation de 12,1 % par rapport à l’année dernière (2023), soit plus de 13 000 dépôts chaque mois.

Le surendettement en question…

Selon la législation en vigueur, publié par l’Observatoire nationale du suicide, le surendettement désigne « l’incapacité pour un individu de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, qu’il s’agisse du paiement du loyer, de l’électricité, des impôts ou du remboursement de crédits, d’une façon durable« .

publicité

Une situation qui le pousse à contracter de nouvelles dettes, aggravant ainsi son cas. En revenant sur les résultats de l’enquête typologique réalisée en 2020, « l’endettement global contracté par l’ensemble des ménages surendettés s’élève à 4,8 milliards d’euros« .

Les profils des Français en situation de surendettement

Généralement, les individus concernés par le surendettement « sont souvent isolés et dans des situations sociales et financières difficiles« , précise la même étude.

En effet, « 53 % d’entre eux sont séparés, célibataires ou veufs ; 26 % sont au chômage et 23 % sont sans profession, en congé maladie de longue durée ou invalides« .

« Le surendettement conduit au suicide »

Par ailleurs, 57 % de ces personnes surendettées « vivent au-dessous du seuil de pauvreté monétaire« . Ainsi, environ 50 % « des ménages surendettés et 91 % de ceux orientés vers le rétablissement personnel n’ont aucune capacité de remboursement« .

Ce qui pousse souvent certaines catégories de personnes, isolées et désespérées au plus haut point, à se suicider, comme l’ont montré Jean-Claude Delgènes et Michel Debout dans leur ouvrage intitulé Suicide, un cri silencieux édité en 2020, pages 67 à 75.

Les femmes davantage touchées que les hommes

Autre fait marquant, le surendettement enregistre un taux le plus élevé chez les personnes situées dans la tranche d’âge de 25 à 54 ans, représentant les deux tiers. Pour cette même catégorie, un peu plus de 54 % des débiteurs et codébiteurs sont des femmes.

En outre, ces dernières années, la proportion des débiteurs et codébiteurs âgés de plus de 65 ans « s’est accrue de cinq points de pourcentage, passant de 8,3 % en 2015 à 13,3 % en 2020« .

Enfin, la même étude révèle que 26 % des personnes surendettées sont au chômage, mettant en lumière l’ampleur des difficultés professionnelles auxquelles elles sont confrontées.