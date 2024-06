Quel est l’âge idéal pour vendre son logement en viager au meilleur prix ?

Pour en tirer le meilleur profit, quel est le bon âge pour vendre son bien en viager ? On a la réponse pour vous.

« Vendre un bien en viager, explique Rozenn Le Beller, notaire dans le Morbihan, c’est en transférer la propriété à un tiers qui devra, en compensation, vous verser une rente jusqu’à votre décès. »

La rente viagère peut soit être « mensuelle, trimestrielle ou annuelle« . Elle « peut s’accompagner d’un bouquet, c’est-à-dire une somme d’argent versée comptant au moment de la signature de l’acte de vente », est-il souligné sur le site du Ministère de l’Economie.

« Il est indispensable de se faire accompagner d’un notaire afin de vendre un bien en viager, recommande le site de Bercy. En effet, la signature de l’acte de vente du bien se fait nécessairement en présence d’un notaire« , peut-on y lire.

Viager occupé et viager libre : les 2 types de vente.

Il existe deux types de vente en viager. D’un côté, le « viager occupé » dans lequel « le vendeur cède son bien à l’acquéreur mais conserve son droit d’usage et d’habitation. Il peut donc continuer de l’occuper jusqu’à son décès », explique le site gouvernemental.

Et de l’autre, le « viager libre » dans lequel « le vendeur cède son bien à l’acquéreur qui peut l’occuper dès la signature de l’acte de vente sans avoir à attendre le décès du vendeur ».

Le viager fait de plus en plus d’adeptes

Si le volume de ventes demeure modeste ( 5000 transactions en 2023), le viager séduit aujourd’hui de plus en plus de Français.

Selon Meilleurstaux, cette transaction immobilière a connu une hausse de 6% en 2023.

« Cette tendance montre que le pouvoir d’achat ne cesse de s’affaiblir pour nos grands-parents et qu’ils cherchent des solutions pour monétiser leur patrimoine en revenus complémentaires de plus en plus tôt« , explique auprès du Figaro, Sophie Richard, fondatrice de Viagimmo, un réseau d’agences immobilières spécialisées en viager, qui étudie le marché depuis plus d’une décennie.

Face à la perte de revenus locatifs, beaucoup de seniors voient en cette transaction, une alternative intéressante. Et ils ne sont d’ailleurs pas les seuls.

« D’un côté, nous avons des vendeurs qui ont 70-75 ans qui n’ont plus ni l’argent, ni l’énergie de faire les travaux de rénovation énergétique nécessaire pour laisser leur bien en location. Et, de l’autre, nous avons de jeunes acheteurs qui souhaitent devenir propriétaires, mais les banques refusent de leur prêter pour mener à bien leur projet« , révèle l’experte.

Quel est l’âge idéal pour vendre son logement en viager au meilleur prix ?

Y-a-t-il un âge idéal pour s’y mettre ? Il faut savoir que les « revenus issus de la rente viagère » sont assujettis « à un abattement fiscal », pouvant varier en fonction de l’âge du bénéficiaire.

D’un point de vue fiscal, l’âge idéal pour vendre son logement en viager est de 70 ans !

Et pour cause, peut-on lire dans les colonnes du Figaro, » en dessous de 70 ans, l’abattement fiscal est fixé à 60%. Il atteint 70% au-dessus de ce seuil ».