Retraite : 4 pistes pour compléter ses revenus, voici comment s’y prendre

Voici comment vous devez vous prendre pour mieux vivre votre retraite… Sur le long terme. CafeBagdad vous décrypte tout.

La retraite se prépare.

Eh oui, la retraite est une étape de la vie qui se prépare. Pour en profiter pleinement, il peut être judicieux de se constituer une épargne où vous pourriez le moment venu, venir y piocher pour compléter vos revenus. On vous aide à y voir plus clair.

Selon l’Insee, les plus de 65 ans dépasseront en nombre les moins de 15 ans d’ici 2030.

Une situation inédite que vous ferez mieux d’anticiper puisque comme souligné par Le Revenu, « on vit plus de 20 ans sa retraite« . Chacun a donc intérêt à pouvoir se prendre en charge lui-même sans s’appuyer sur l’État providence.

« Près de 80% des dépenses de santé se situent en fin de vie»

« Près de 80% des dépenses de santé auxquelles on doit faire face se situent en fin de vie», rappelle d’ailleurs Christian Cacciuttolo, président de l’Unep.

La complémentaire santé d’un couple retraité de 75 ans atteint en moyenne quelque 400 euros par mois. Et malheureusement, « les pensions de retraite ne suivent pas toujours cette escalade tarifaire ».

1- Devenir propriétaire.

Commencer à épargner le plus tôt possible et constituez-vous un patrimoine.

Pour s’assurer de maintenir votre train de vie, vous devez absolument « posséder votre résidence principale au moment de la retraite« . Cela vous débarrassera « des char­ges de loyers », et au passage, de la hausse du prix des loyers si vous restez en location.

Le problème de la pension de retraite, c’est qu’elle nous « appauvrit« . « Au fur et à mesure de l’allongement de la vie, on s’appauvrit, avec moins de ressources et, face aux loyers, davantage de dépenses», souligne Sébastien Guillaud, responsable du développement commercial de l’UMR.

L’autre avantage c’est que votre propriété immobilière peut-être vendue en viager. De quoi vous assurer des revenus supplémentaires. Par ailleurs, il peut être loué en cas de départ en Ehpad (totalement ou partiellement).

2- Cumul emploi/retraite

Vous pouvez aussi vous tourner vers le dispositif cumul emploi/retraite. Depuis septembre 2023, ce cumul ouvre de nouveaux droits acquis au régime de base. Mais ces nouveaux revenus étant fiscalisés, renseignez-vous bien avant de vous y mettre.

3- PER

Pensez au PER issu de la loi Pacte de 2019, qui peut être souscrit soit individuellement soit dans le cadre de l’entreprise auprès d’une banque ou encore d’un assureur.

« Le PER individuel, explique Sébastien Guillaud, permet à chacun de se constituer une retraite supplémentaire dans des conditions de simplicité, de choix et de liberté, accompagnée d’un avantage fiscal important».

De plus, le plan d’épargne retraite peut être alimenté par des versements volontaires, comme avec le Livret A.

En outre, les versements sont déductibles de l’assiette imposable du contribuable dans la limite de 10% du plafond de la Sécurité sociale, précise Le Revenu, soit de l’ordre de 4.399 euros pour 2024.

C’est d’ailleurs à l’assuré de demander la liquidation de son PER selon la formule de son choix (sortie en rente viagère, sortie en capital en une ou plusieurs fois).

4- La pierre.

Un bon moyen de protéger ses revenus consiste aussi de placer dans les SCPI. C’est la garantie de « faire évoluer vos ressources au rythme de l’inflation ».