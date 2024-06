Un « réfèxe » à avoir pour tous les propriétaires de piscine selon cet expert ! 150 euros par an seulement et vous éviterez de grosses dépenses pouvant aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros.

publicité

3,4 millions de piscines privées dans l’Hexagone…

La Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP) chiffre à 3,4 millions, le nombre de piscines privées en France en 2022.

Si plusieurs raisons peuvent vous motiver à faire construire une piscine chez vous, il importe de prendre également conscience des limites associées à son installation.

Cela incluent les coûts d’entretien, l’utilisation saisonnière, les restrictions légales et règlements municipaux.

publicité

L’entretien d’une piscine n’est pas sans coût !

Entretenir régulièrement sa piscine est indispensable pour garder une eau propre et sûre et permettre le bon fonctionnement des équipements ( vérification et entretien du système de filtration, nettoyage des paniers de skimmer et de la pompe, chauffe-eau, vannes)… Ce qui n’est pas sans conséquences financières.

Sans compter le traitement de l’eau avec les produits chimiques (chlore, algicides, clarifiants).

Cette cotisation de 150 € par an permet à tous les propriétaires de piscine d’économiser plusieurs milliers d’euros

La construction d’une piscine doit absolument être communiquée à l’assureur qui est en charge de la couverture de votre logement.

« Cela peut paraître évident, mais c’est important de refaire un point avec son conseiller pour comprendre ce sur quoi vous êtes assuré ou pas. En réalité, certains n’ont pas ce réflexe« , explique Julien Hue, Directeur de l’offre Assurance Dommages chez la Macif.

Pour assurer sa piscine, il faut « souscrire une extension du contrat d’assurance habitation« afin de se prémunir des sinistres (incendie, foudre, vol, vandalisme, averse de grêle, inondation).

Saviez-vous qu’il est possible de couvrir jusqu’aux équipements de votre bassin (pompes ou liner) ? Mais malheureusement, les propriétaires de piscines ne pensent pas toujours à souscrire à ce genre d’assurance.

Peut-être pour ne pas à avoir payer un supplément ? Néanmoins, ce n’est pas une si bonne idée de ne pas le faire. On vous explique après pourquoi.

Il faut savoir que « plus le prix de construction de la piscine est élevé, plus la cotisation afférente grimpe », précise Le Figaro Immobilier.

Pour un bassin inférieur à 9 000 €, le montant de la garantie piscine s’élève à 39 € par an. Lorsque la piscine est estimée à 70 000 €, celle-ci monte à 149 € par an.

En gros, précise Julien Hue, c’est « moins de 20 % de la valeur du produit habitation moyen ».

Avez-vous déjà pensé à une assurance piscine ?

Gardez à l’esprit que l’assurance piscine ne garantit toutefois pas la responsabilité civile du propriétaire du bassin en cas d’accident provoquant « une blessure ou une noyade ».

Pour cela, une assurance habitation est indispensable. L’assurance piscine, bien que facultative, est fortement recommandée « en raison des frais inhérents à l’entretien ».