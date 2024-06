Ces départements où vous pouvez encore acheter une maison de campagne sous la barre des 80.000 euros

Maison de campagne à 80 000 euros ? C’est encore possible dans ces départements en 2024. C’est peut-être pour vous le bon moment d’investir et de faire (enfin) de bonnes affaires !

Le marché a tout bonnement «décroché» selon la Safer

« D’un point de vue national, souligne Le Figaro Immobilier, les maisons peinent plus à se vendre par rapport aux appartements« . Cette tendance est davantage marquée dans les zones rurales.

Le marché des maisons à la campagne a tout simplement «décroché», résume le dernier bilan annuel des marchés fonciers ruraux de la Safer (société d’aménagement foncier et d’établissement rural).

Les transactions ont reculé en 2023

Les prix plongent à des niveaux jamais vus. Ils s’effondrent plus vite que les volumes de ventes. En 2023, les transactions passent sous la barre des 100 000 ventes.

Dans le détail, rapporte Le Figaro Immobilier, « les transactions ont reculé de 24,2% (pour parvenir à 90.750) tandis que la valeur globale des biens vendus « a fondu de 27% » pour s’établir à « un lot moyen de 202.000 € (en recul de 4,1% sur 1 an) ».

Cette diminution des prix s’accompagne aussi d’une baisse de la surface moyenne des lots (-4,6%) qui reste néanmoins élevée, soit 5 200 m².

Si tous les indicateurs tendent à s’orienter à la baisse, l’âge moyen des acheteurs déroge à la règle. « Il est en hausse sensible de 7 mois pour atteindre 46 ans et 2 mois« , révèle l’étude de la Safer.

Les jeunes, profils les plus pénalisés par cette situation.

Le durcissement des conditions d’octroi aux prêts immobiliers ainsi que la hausse des taux d’intérêts y sont pour quelque chose. Ces paramètres ne manquaient pas d’affecter les jeunes primo-accédants et les acquéreurs dont l’épargne est encore limitée.

Malgré ce contexte de repli généralisé des prix et du marché, les étrangers font de la résistance. Et pour cause : « la proportion d’acquéreurs étrangers reste stable à 4,7% », Peut-on y lire.

Ils constituent, à eux seuls, « plus de 10% des transactions dans certaines régions, à l’instar de l’arrière-pays provençal, le Poitou, le Limousin et les zones frontalières de la Belgique et du Luxembourg ».

Ces départements où vous pouvez encore acheter une maison de campagne sous la barre des 80.000 euros

Les prix demeurent toujours élevés dans les zones littorales ainsi que dans la couronne francilienne. Néanmoins, les prix moyens restent inférieurs à 100.000 euros dans sept départements du pays.

Dans deux d’entre eux-mêmes, il est encore possible d‘acheter des maisons de campagne à moins de 80.000 euros.

Malgré cette conjoncture, les départements franciliens (Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne) et la Haute-Savoie continuent d’appliquer des hausses de prix supérieures à 10 %.

Les plus forts reculs concernent la moitié nord de la France (Sarthe, Aisne, Côte-d’Or) et dans les Alpes-Maritimes (jusqu’à – 13 %). Les prix baissent également dans la Haute-Marne et le nord de la Bourgogne bien que l’activité se maintienne.