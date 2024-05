Baisses de taux : voici comment faire pour que votre épargne continue à vous rapporter

Même avec la baisse de taux des produits d’épargne, vous pouvez continuer à préserver votre rendement. Découvrez comment.

L’inflation se rapproche de l’objectif à moyen terme de la BCE

Livret A, assurance vie en fonds euros, livrets bancaires, obligations… Durant deux ans d’affilés, les Français ont redécouvert les plaisirs d’épargner grâce à la remontée des taux directeurs décidée par les banques centrales afin de pallier la forte inflation qui sévit dans le pays.

Mais dernièrement, la hausse des prix va en ralentissant. L‘inflation a même retrouvé un taux de 2,2% en France le mois dernier – sur un an.

Un niveau qui tend à s’approcher de l’objectif d’inflation de 2% de l’institution de Francfort.

Une baisse de taux prévue ce mois de juin.

« Sauf surprise« , annonçait le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau mi-avril, la Banque centrale européenne devrait acter une première baisse de ses taux directeurs cet été, le 6 juin prochain.

Cela sous-entend « une érosion des rendements pour les épargnants ».

Livret A

Mais pas de panique, il est toujours possible de conserver des bons niveaux de rémunérations pour plusieurs années même.

Vous avez le Livret A offrant un taux de 3% net jusqu’au 1er février 2025.

Les épargnants ont donc 9 mois pour profiter de ce taux d’intérêt fixe, net d’impôts.

Actuellement, ce placement vous rapporte plus que l’inflation. Il en va de même pour le LDDS avec un taux similaire.

Les livrets bancaires non-réglementés – qui atteignaient il y a encore quelques mois jusqu’à 5% de rendement – ont commencé à freiner sur les taux servis. Et cela est partie pour s’inscrire dans la durée.

« La rémunération de ces produits d’épargne dépend directement des taux à court termes de la BCE», souligne Gilles Belloir, directeur général de Placement-direct.fr.

Assurance vie et PER

Pour prendre zéro risque, rien de tel que le fonds euros de l’assurance vie. Vous pouvez par ailleurs opter pour un plan d’épargne retraite (PER).

Les supports garantis de l’un ou de l’autre, rappelle le magazine économique Capital, « sont investis en majorité dans des obligations d’États et d’entreprises les mieux notées ».

« Grâce à la remontée des taux et des rendements obligataires, est-il indiqué, le taux moyen servi sur les fonds euros est reparti à la hausse en 2023 (à 2,60%) ».

Les plus chanceux ont bénéficié d’un « rendement de 3% sur leurs fonds euros en 2024 et 2025. »

Comptes à terme.

Les comptes à terme peuvent rapporter plus de 3% pendant 5 ans, un taux plus intéressant que celui du Livret A.

Chez Monabanq, le taux d’intérêt augmente progressivement tous les ans, pour atteindre 3,80% au terme de la cinquième année, brut de fiscalité.

Le courtier Placement-direct.fr a étiré la rémunération de ses comptes à terme, entre 3,10% et 3,30% par an en fonction de la maturité choisie (entre 1 et 5 ans).

La durée des produits obligataires peut offrir un rendement entre 4 à 5% jusqu’à 7 ans.