Face au succès du Livret A et des autres produits d’épargne (CAT, livret d’épargne populaire…), les Français abandonnent les Fonds en euro. Ces derniers qui ont fini par plomber la collecte de l’assurance-vie en 2023 selon le journal Le Figaro. On vous aide à y voir plus clair.

Les Français troquent les fonds en euro de l’assurance-vie contre le Livret A et d’autres produits d’épargne

Les épargnants se désintéressent de plus en plus de l‘assurance-vie, ce placement qui était autrefois très prisé des Français. En 2023, on assiste effectivement à une véritable décollecte massive du fonds en euro avec « - 27,6 milliards d’euros en 2023 » face à la concurrence des comptes à terme et du Livret A.

« Il s’agit d’une des plus petites collectes de l’assurance-vie et la troisième plus faible depuis 1997 », observe Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne en faisant allusion aux 2,4 milliards d’euros.

« Les épargnants ont été assez pragmatiques, voire opportunistes, en plaçant leur argent là où il rapportait le plus », explique l’économiste.

Pourquoi ce désintérêt des épargnants pour l’assurance-vie ?

Les difficultés d’accès au crédit n’y sont pas pour rien. Cette situation a d’ailleurs conduit certains Français à puiser dans leur fonds en euros pour augmenter leur apport personnel lors de l’achat immobilier.

En outre, l’inflation n’a pas manqué de peser lourd sur les finances des ménages. De quoi amener quelques-uns à prélever dans cette poche d’épargne disponible à tout moment.

Contrairement au fond en euros, l’assurance-vie sauve la mise « grâce à la collecte en unités de compte ». Il s’agit de « la poche non garantie investie sur les marchés financiers ». Cette dernière « a été nettement positive », soit près de 30 milliards d’euros.

Le fonds en euros retrouve des couleurs, l’assurance-vie de nouveau alléchante

L’année 2024 semble prometteuse pour l’assurance-vie. Les conditions sont meilleures en raison de rémunérations plus élevées offertes pour les fonds en euros, atteignant une moyenne de 2,5% et dépassant même les 3% pour les meilleurs.

« Garance à 3,50%, La France mutualiste à 3,70%, la MACSF et Generali à 3,10%, GMF Vie à 2,80%, Milleis Vie à 2,75%… », peut-on lire dans les colonnes du Figaro.

« Cette bonne nouvelle pour les épargnants.»

«Les rémunérations vont être remarquables cette année, se réjouit Antoine Delon, président du courtier Linxea. Les assureurs font des efforts pour rester attractifs dans un contexte de taux en pleine évolution. Et c’est une bonne nouvelle pour les épargnants.»

De plus, l’encours des produits d’assurance-vie détenus a atteint un niveau record à la fin de décembre, s’élevant à 1 923 milliards d’euros.