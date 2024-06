C’est un rendez-vous à ne pas rater ce mois de juin, notamment pour les fans d’astronomie. Nul doute que la Lune des fraises remportera, une fois de plus, un franc succès auprès du grand public ! C’est déjà dans quelques jours…

La lune va-t-elle être vraiment de couleur rose ?

Ce n’est d’ailleurs pas les seuls événements célestes au programme, cet été ! Tenez-vous bien. Au passage, pensez à enfiler vos vêtements les plus chauds si vous comptez observer le phénomène depuis votre jardin.

Le conseil reste de mise même si vous comptez vous rendre dans un endroit de la région éloigné de la pollution lumineuse.

« Ce n’est pas forcément la peine de chercher à éviter toute pollution lumineuse. La Pleine Lune est très brillante habituellement, on la voit en ville sans problème. », estime Florent Deleflie, astronome à l’Observatoire de Paris – PSL.

Rassurez-vous, la «lune des fraises» n’a aucun rapport direct avec le fruit. D’ailleurs, on connaît beaucoup d’autres noms à ce phénomène : «Lune des roses», «lune de miel», « lune fleur », « l’hydromel » et bien d’autres.

La mention « des fraises » tire son origine de l’imaginaire collectif des Amérindiens, pour qui le phénomène tombe toujours avec la récolte des fraises.

La lune ne va donc pas être rose. Il s’agit tout juste d’« une dénomination amusante liée à la saison et la période l’année », sourit Florent Deleflie.

La lune des fraises, c’est dans quelques jours… Ne le manquez pas !

Baptisée poétiquement « Super Lune des fraises », elle sera visible depuis la France le vendredi soir 21 juin 2024, apparaissant en face du Soleil à 21h08 HAE ( (Heure avancée de l’Est) (Elle est cinq heures en avance sur le temps universel coordonné (UTC), NDLR).

La pleine lune aura plutôt lieu samedi dans une partie allant du Groenland et du Cap-Vert à l’Australie, en passant par l’Eurasie et l’Afrique.

Un week-end de Pleine Lune…

Pour la plupart des calendriers commerciaux, elle sera, par ailleurs, affichée le samedi 22 juin (UTC). « La Lune apparaîtra pleine pendant environ trois jours, de jeudi soir à dimanche matin« , souligne le site web scientifique scitechdaily.com.

Ce phénomène « coïncide un jour après le passage de la Lune à son périgée. », explique à actu.fr, Thierry Midavaine, trésorier de la Société astronomique de France et astronome amateur.

Pourquoi le nom de « Super Lune » ?

Grâce à son alignement avec la Terre et le Soleil, la lune « présente un diamètre apparent un peu plus grand ». Voilà pourquoi elle apparaîtra un peu plus lumineuse que d’habitude.

« Lors de la phase de pleine Lune, il y a beaucoup de luminosité en raison de l’alignement Soleil, Terre et Lune », abonde Florent Deleflie.