La Croix-Rouge se prépare-t-elle à l’arrivée d’une crise imminente ?

Depuis les ravages provoqués par la Covid-19, en grande partie dus à un manque de préparation, la Croix-Rouge ne cesse d’avertir les populations et les gouvernants des « risques multiples et non d’un seul » concernant les futures crises sanitaires ainsi que les catastrophes naturelles liées au changement climatique. Abondant dans ce sens, la Croix-Rouge française sensibilise chaque citoyen à préparer un sac d’urgence.

publicité

« Le monde ne sera plus comme avant… »

Crises sanitaires, cataclysmes naturels accentués par le changement climatique, risque d’embrasement dans différentes régions… Bertrand Badie, se référant à son récent ouvrage, a confirmé que « Le monde ne sera plus comme avant« .

Cette thèse est également développée et défendue par l’économiste allemand Klaus Schwab dans son livre « COVID-19 : la Grande réinitialisation ».

La Croix-Rouge prépare tout le monde pour faire face à « la prochaine pandémie »

En se concentrant sur les volets sanitaire et climatique de ces crises imminentes, la Croix-Rouge multiplie ses actions.

publicité

« La pandémie de Covid-19 devrait être un signal d’alarme pour que la communauté mondiale se prépare dès maintenant à la prochaine crise sanitaire », déclare le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), Jagan Chapagain.

« La prochaine pandémie pourrait être imminente et si l’expérience du Covid-19 n’accélère pas les préparations, qu’est-ce qui le fera ? » s’était-il demandé.

Le sac d’urgence « doit couvrir les cinq besoins vitaux d’une personne en cas de crise »

Dans un rapport publié récemment, la FICR recommande que « le monde doit s’attaquer aux vulnérabilités sanitaires et socio-économiques bien avant la prochaine crise ». Cela doit passer par les différentes communautés de base.

La Croix-Rouge française encourage chaque foyer à avoir en permanence son catakit à portée de main. Ce sac d’urgence « doit couvrir les cinq besoins vitaux d’une personne en cas de crise« , précise l’organisme sur son site officiel.

Le contenu d’un Catakit

En attendant l’arrivée des secours, qui peut prendre entre 24 et 48 heures (ou plus, selon la situation), chacun devrait être capable de s’hydrater, se nourrir, se soigner, se protéger des éventuels dangers et, surtout, se signaler pour faciliter le travail des secouristes.

Une recommandation qui ne doit pas être ignorée dans tous les territoires de l’hexagone et d’Outre-mer d’autant plus que « les événements climatiques extrêmes se manifestent de manière plus fréquente, plus intense, plus longue, et plus étendue géographiquement« .

L’image ci-après donne en détail tout ce qui devrait être mis dans le sac d’urgence pour garantir la survie de chacun.