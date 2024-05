iPhone 16 Pro et Max : cette nouvelle configuration jamais vue auparavant

Nouvelle configuration inédite, date de sortie, prix… Voici tout ce que l’on sait sur l’iPhone 16 Pro et Max à seulement quelques mois de leur présentation officielle.

iPhone 16 Pro et 16 Pro Max : une innovation très attendue au niveau de l’appareil photo

Même si l’arrivée de l’iPhone 15 n’a pas été révolutionnaire, plusieurs nouveautés intéressantes ont été constatées.

Pour rappel, il y avait notamment l’introduction du bouton « Action », l’utilisation d’une coque en « titane », l’adoption du « port USB-C », ainsi que la compatibilité accrue avec les accessoires tiers. Mais ce n’est pas tout.

Le modèle actuel du smartphone d’Apple s’est également démarqué grâce à son processeur A17 Pro, son GPU intégré compatible avec le Ray-Tracing, et surtout, son zoom optique équipé d’un téléobjectif périscopique.

Pour les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, la principale innovation porterait au niveau de l’appareil photo. En quoi se distinguera-t-il alors de celui des modèles précédents ?

Un appareil photo ultra-large de 48 MP

Selon le pronostiqueur Ovo Baby Sauve OvO, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max pourraient être équipés de deux nouveaux modules pour leur caméra.

L’objectif ultra grand-angle serait quatre fois plus puissant que ceux des iPhone 15 Pro et Max (12 Mpx), offrant une résolution de 48 mégapixels.

Des images encore plus détaillées de jour comme de nuit

Ces capteurs, bénéficiant d’une mise à niveau avec la technologie Sony IMX903, auront une taille de 1/2,55 pouces avec des pixels de 0,7 μm.

Ce qui permettra aux utilisateurs de capturer des images encore plus détaillées de jour comme de nuit et d’améliorer encore davantage le mode macro.

En adoptant également la dernière technologie de zoom tétraprisme, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max se démarqueront par leur capacité de zoom améliorée.

Comme à chaque année, les nouveaux iPhone sont mis sur le marché pendant la première quinzaine du mois de septembre, autour de la ligne de 10.

Pour l’iPhone 16, prévu sortir cette année 2024, on estime qu’Apple ne devrait pas faire exception. Historiquement, les dates mentionnées ci-après suffiront pour justifier ce pronostic.

iPhone 15 : 12 septembre 2023

iPhone 14 : 7 septembre 2022

iPhone 13 : 14 septembre 2021

iPhone 12 : 23 octobre 2020 (une exception à cause de la pandémie au Covid-19)

iPhone 11 : 10 septembre 2019

Les différents modèles d’iPhone 16, prix…

En tenant compte du line-up d’Apple pour 2023, quatre modèles d’iPhone 16 seront attendus pour septembre 2024, à savoir : l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max.

Quant aux prix, en se référant toujours aux tarifs de 2023, il sera compris entre 970 euros à 1800 euros selon le modèle ainsi que la capacité de stockage.

Pour rappel, l’iPhone 15 de 128 Go, le moins cher, a été vendu à 969 euros. Le plus cher, l’iPhone 15 Pro Max de 1 To, était proposé à 1979 euros.