C’est tout simplement époustouflant !!! Hâte d’en apprendre plus sur l’iPhone 16 Pro Max d’Apple, découvrez vite cet aperçu de son design final !

publicité

« On est en face d’un monstre »

Son prédecesseur est encore tout frais dans les rayons, les rumeurs autour des futurs iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max vont déjà bon train depuis.

Les spécialistes des fuites mutliplient déjà les révélations. Elles sont d’ailleurs « de plus en plus précises« , précisent nos confrères du site 01Net.

Les indiscrétions portent aussi bien sur leurs caractéristiques techniques, leurs tarifs supposés que sur leur date de sortie.

publicité

« L’iPhone 16 Pro Max va prendre de la place dans la poche », prévient 01Net. L’écran du très grand smartphone (qui fait d’ailleurs penser à la tablette) devrait atteindre 6,9 pouces.

Selon le fuiteur ZoneOfTech qui a vu des images de la maquette du 16 Pro Max, « on est en face d’un monstre ».

Vers une » autonomie jamais vue » ?

L’iPhone 16 Pro Max pourrait aussi être doté « d’une autonomie jamais vue sur un Smartphone Apple« , selon l’agrégateur de rumeurs coréen yeux1122.

Va-t-il atteindre le seuil des 30 heures ? Rappelons que l’iPhone 15 Pro Max régale déjà ses utilisateurs avec « 29 heures de lecture vidéo ».

Une rumeur datant de quelques jours « donnait la batterie du 16 Pro Max à 4 676 mAh, soit 5 % de mieux que le modèle précédent ».

Sans compter qu' »Apple aurait encore optimisé l’utilisation de la batterie à travers ses différents composants internes ».

Aperçu du prochain iPhone 16 Pro Max, un design final vraiment…

Pour ceux qui souhaitent voir un aperçu de ce nouveau venu, sachez que le leakster Daniel a récemment offert des images comparant l’iPhone 16 Pro Max à l’iPhone 15 Pro Max.

Il a photographié trois images affichant l’écran, le panneau arrière ainsi que les côtés des deux combinés. L’écran de L’iPhone 16 Pro Max devrait être 0,2 mm plus grand que l’iPhone 15 Pro Max.

Comme dévoilé dans les images, le corps de l’iPhone 16 Pro Max sera également en titane.

Les bruits de couloir veut que la série iPhone 16 soit muni d’un placement de caméra différent. Mais les images semblent montrer que ce dernier ressemble à un xerox de son prédécesseur.

Selon toujours les rumeurs, l’iPhone 16 Pro Max pourrait être équipé d’un appareil photo ultra-large de 48 Mpx à partir de l’appareil photo ultra-large de 12 Mpx de l’iPhone 15 Pro.

Les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max devraient être présentés par le géant de Cupertino en septembre 2024. C’est sa date de lancement habituelle, profitant du Black Friday et des fêtes de Noël.

Si le prix des iPhone 15 ont baissé par rapport aux iPhone 14. Rien ne dit qu’Apple remettra le couvert.

En termes de prix, « l’iPhone 15 commence à 969 euros, l’iPhone 15 Plus s’affiche à 1119 euros, l’iPhone 15 Pro à 1229 euros et l’iPhone 15 Pro Max à 1479 euros. »