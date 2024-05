Google « Find My » : un outil précieux… Mais avec un risque de harcèlement !

S’il est précieux, le nouveau réseau d’appareils « Find My » de Google est à utiliser avec beaucoup de prudence ! On vous explique pourquoi. Il y aurait effectivement « un risque de harcèlement ! »

Google met les petits plats dans les grands

Google entre dans la cour des grands avec Find My Device, son service de localisation des appareils Android.

Ce réseau accueillira aussi des traqueurs Bluetooth de différentes marques, fonctionnant de la même façon que les fameux AirTags.

À terme, la firme de Mountain View pourrait même aller jusqu’à « créer ses propres balises Bluetooth ».

Le réseau Localiser mon appareil regroupe désormais « plus d’un milliard d’appareils Android », pouvant agir comme des balises de géolocalisation. De quoi permettre « aux utilisateurs de retrouver plus facilement un Smartphone égaré« .

La localisation des appareils hors ligne bientôt étendue dans le monde entier.

Ils n’ont donc « plus besoin d’être connectés à Internet pour déterminer leur emplacement ».

Comme expliqué dans le billet de blog de Google, les « propriétaires de Pixel 8 et 8 Pro pourront retrouver leurs appareils même s’ils sont éteints ou si la batterie est déchargée ».

Cette localisation des appareils hors ligne s’étendra d’ici peu à l’ensemble « des modèles fonctionnant à partir d’Android 9 ».

L’objectif étant de s’aligner « à la fonctionnalité Localiser d’Apple, qui permet de retrouver un iPhone ou un appareil de la marque perdu ».

Cette option n’est pour l’instant disponible qu’aux États-Unis et au Canada avant de gagner le « monde entier ».

Comme précisé par BDM, « des marques comme Pebblebee, Eufy, Motorola, Chipolo ou encore Jio ont annoncé le lancement des traqueurs Bluetooth pour le réseau de Google, qui permettent de retrouver des clés, un portefeuille ou tout autre objet qu’ils équipent« , peut-on y lire.

Cet email que tous les utilisateurs vont recevoir de Google

Google aurait dû ( ou devrait d’ici peu) faire parvenir un e-mail à tous les utilisateurs de téléphone ou d’une tablette Android, pour vous faire savoir que votre appareil transmettra systématiquement sa position de manière anonyme aux gadgets compatibles d’inconnus à proximité.

Le but principal étant d’« aider à retrouver les appareils perdus« .

Google « Find My » : un outil précieux… Mais avec un risque de harcèlement !

Si ces technologies de suivi Bluetooth permanentes de Google sont très pratiques pour localiser les appareils perdus ou volés, elles ne sont pas sans risque.

Ces étiquettes de suivi pour le réseau “Find My Device” “seront compatibles avec les alertes de suivi inconnues sur Android et iOS afin de vous protéger contre le suivi indésirable”.

De plus, rassure Erik Kay, Vice-président de l’ingénierie chez Google dans un article de blog, « des protections multicouches sont incluses dans le réseau “Find My Device” pour la sécurité des utilisateurs et la confidentialité de leurs informations personnelles.

“Cela inclut le chiffrement de bout en bout des données de localisation ainsi que le rapport de localisation des appareils agrégés, une fonction de sécurité inédite qui offre une protection supplémentaire contre le suivi indésirable jusqu’à un domicile ou un lieu privé”.