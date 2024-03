Une voiture volée retrouvée en un éclair grâce à un Airtag, 8000€ d’assurance économisés

Depuis leur lancement, les petits trackers d’Apple lancé depuis avril 2021 ont permis de retrouver des milliers d’appareils perdus ou dérobés. Des iPhones aux vélos, en passant par les clés, les cartes bancaires et même les camions, l’AirTag est le meilleur allié pour retrouver ses biens.

Les Airtag, de plus en plus plébiscités.

Paul Conway en est la preuve vivante. Sa voiture, volée en plein jour, a pu être localisée en un temps record grâce à l’ingénieux dispositif. Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion d’y recourir, sachez qu’il est question d’un « petit objet tout fin à accrocher à un autre objet que vous ne souhaiteriez pas perdre« , explique numerama.com.

Ces petites balises connectées s’avèrent très pratiques pour les personnes tête en l’air. Pour en venir au cas de Paul, c’est en 2022 que l’échafaudeur de 46 ans reçoit ses AirTag. Sa femme lui en a fait cadeau pour Noël. C’était un lot de 4, se rappelle-t-il.

« Je n’ai jamais pensé qu’il serait volé »

« J’ai décidé d’en placer une à l’intérieur de la carrosserie de [ma voiture]. Je me suis dit que je m’en servirais si je me garais quelque part et que j’oubliais où, mais je n’ai jamais pensé qu’il serait volé », raconte le quadragénaire.

Le 4 mars dernier, Paul a vécu un moment de frayeur lorsqu’il a réalisé que son Nissan Pathfinder avait disparu. Son employé, à qui il avait prêté le véhicule, avait malencontreusement oublié d’enlever les clés du contact, laissant une fenêtre d’opportunité au voleur.

« J’ai commencé à trembler»

« J’ai commencé à trembler, je n’arrivais pas à y croire, car cette voiture est ma fierté et ma joie », confie Paul.

Heureusement, Paul avait eu la précaution d’installer un AirTag dans son Nissan. Sans hésiter, il ouvre l’application « Localiser » sur son iPhone et se lance à la poursuite du voleur, guidé par le signal GPS du petit tracker.

Il a aussitôt contacté la police, et grâce à la précision de l’AirTag, l’homme de 46 ans a pu retrouver son Nissan en 1 heure seulement. Son véhicule étant « caché dans une rue résidentielle tranquille ».

Une voiture volée retrouvée en un éclair grâce à un Airtag, 8000€ d’assurance économisés

Quel soulagement pour Paul Conway ! Ses clés étant sur le contact au moment du vol, il n’aurait eu aucune chance de toucher l’assurance. Il se voyait déjà face à une facture de 7000 livres sterling, soit plus de 8000 euros. Mais heureusement, le petit tracker d’Apple a joué les sauveurs in extremis. Tout est bien qui finit bien.