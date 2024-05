Ces billets d’avion à prix cassés pour des nouvelles destinations de rêve

Les tarifs de l’aérien ne cessent de peser sur les budgets vacances des Français. Après avoir connu un bond de 21% courant 2022, selon les données de DGAC, le coût moyen d’un aller-retour dont le point de départ est la France a encore connu une hausse de 8,6% en 2023. Pour alléger ce poids, une compagnie aérienne très populaire a mis à disposition du grand public des billets d’avion à prix cassés pour découvrir des destinations de rêve pour l’hiver 2024-2025.

publicité

Transavia met en vente des billets d’avion à prix cassés pour plusieurs destinations cet hiver

Il s’agit en effet de Transavia, la compagnie aérienne low cost du groupe Air France, connue pour ses tarifs très concurrentiels.

Chaque année, plus exactement au printemps, elle offre à sa clientèle des prix promotionnels pour profiter de voyages exceptionnels prévus vers la fin de l’année.

Le Cap-Vert pour 89 euros seulement…

L’année dernière, dans le cadre du même projet, Transavia a commencé la vente des billets pour les vols hivernaux, pour la période allant de novembre 2023 à avril 2024, le 26 avril.

publicité

Des voyages attractifs à destination du Cap-Vert ne coûtaient que quelque 89 euros. Pour la Jordanie ou encore le Sénégal, 189 euros suffisaient pour découvrir ces beaux pays.

Parmi la liste des destinations proposées par la compagnie figuraient Alicante, Oslo ou Venise, pour des prix presque symboliques.

Des nouvelles lignes internationales ouvertes…

Pour cet hiver, la vente des billets a déjà débuté le mercredi 24 avril dernier pour des voyages qui s’effectueront entre le 27 octobre 2024 et le 29 mars 2029.

Pour cette nouvelle offre exceptionnelle de Transavia, on y découvre l’ouverture de six lignes internationales. Il sera ainsi possible de se rendre en vol direct, depuis Lyon et Marseille, à l’île de Sal (Cap-Vert).

Parmi ces nouveautés, les voyageurs pourront s’envoler vers la capitale sénégalaise (Dakar) depuis Lille et Nice. Un vol vers Dubaï est également disponible depuis l’aéroport de Toulouse.

Et depuis la capitale (Paris), ceux qui aiment le grand froid pourraient voyager pour Kittilä (nord-ouest de la Finlande, en Laponie).

« (…) Nous avons à cœur de poursuivre notre développement en régions, en proposant des liaisons internationales directes depuis Lyon, Marseille, Lille, Nice, ou encore Toulouse. Nous sommes d’ailleurs très heureux de desservir Dakar au départ de pas moins de sept villes françaises cet hiver », communique Transavia France.

Des vols vers ces grandes villes d’Europe dès 28 euros

Pour avoir une idée de ces tarifs promotionnels pour l’hiver sur Transavia, des vols à destination de Pau (France, à environ 85 km de la frontière avec l’Espagne), Faro (Portugal), Rome (Italie), Séville (Espagne), ou encore Copenhague (Danemark) sont disponibles à partir de seulement 28€.