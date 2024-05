Très peu de gens ont réellement réussi à trouver la solution à cette énigme mathématique ! Releverez-vous le défi en 7 secondes ? Ce test pourra vous le dire ! La rédaction de CafeBagdad vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

Peu d’internautes ont vraiment trouvé la solution à temps…

La moitié des participants ont échoué lorsqu’ils ont analysé ce nouveau graphique. Votre mission consiste ici à trouver la valeur que représente l’inconnu.

Mais avant d’en arriver-là, vous devez tout d’abord identifier la logique utilisée dans chaque triangle de l’image afin de trouver le résultat qui se trouve à l’intérieur.

Feriez-vous partie des 50% d’internautes qui ont réussi le challenge ? Pour en avoir le coeur net, pourquoi ne pas mettre à l’épreuve vos compétences cognitives et résoudre ce problème dans le laps de temps de 7 secondes !

Vous avez 7 secondes pour résoudre correctement ce défi mathématique complexe

Si vous êtes prêt(e), votre temps commence maintenant. Lançons le compte à rebours. 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1

Le temps est écoulé.

C’est bon pour vous ? Si oui, grand bravo à vous. Vous êtes réellement doté(e) d’un esprit critique et logique. Pour avoir pu résoudre le défi dans le délai imparti, vous avez forcément mobilisé votre esprit analytique.

Si vous avez trouvé la bonne réponse, vous méritez toutes nos félicitations. Pour vérifier la solution, nous vous invitons à la découvrir dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Et si vous découvrez maintenant la solution à ce défi ?

Cette figure est uniquement à visée décorative. Elle sert surtout à organiser les valeurs afin de leur donner un ordre.

Le sommet supérieur est baptisé A ; en bas à gauche, B ; en bas à droite, C et au résultat D.

Commençons alors par le premier triangle : A = 5 ; B = 2 ; C = 2 et 6. On reconnaît que la première chose à faire consiste à soustraire puis multiplier pour avoir le résultat.

5 – 2 = 3

3 x 2 = 6

De la même façon, le dernier cas peut être résolu : A = 11, B = 0, C = 3 et D = ?

11 – 0 = 11

11 x 3 = 33.

Les effets bénéfiques des défis du genre…

Vous avez suivi ? La résolution de tels défis mathématiques stimule à la fois la pensée analytique, le raisonnement logique mais aussi la patience.

Il améliore en même temps, la compréhension de concepts et compétences mathématiques, utiles à la vie quotidienne et professionnelle. Les compétences mathématiques s’utilisent dans plusieurs situations pratiques.

Avez-vous trouvé ce défi mathématique intéressant, n’hésitez pas à le partager avec vos proches. Et pourquoi pas ne pas comparer vos performances entre vous ?