Acceptez-vous le défi du jour ? Seuls les plus balaises trouveront la réponse à cette expression mathématique en moins de 6 secondes ! Prêt à faire travailler vos méninges ? C’est à vous de jouer.

Test QI : 9 sur 10 ont fait un mauvais calcul, réussirez-vous le défi en un seul coup ? Vous avez 6 secondes maxi

Dans ce challenge, votre mission consiste à résoudre et à trouver la bonne réponse de cette expression arithmétique. Pensez-vous pouvoir le faire dans le délai imparti ? Vous avez 6 secondes devant vous.

Voici l’expression qui vous attend : [(46−38)⋅3]+[(42÷6)+21]−5. Êtes-vous prêt à mettre vos compétences en mathématiques à l’épreuve ? Si vous répondez par l’affirmative, votre temps peut commencer maintenant.

Tic Tac… Tic Tac… Vous n’avez que 6 secondes en tout !

Démarrer le chronomètre. Lancement du compte à rebours.

6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Cette règle d’or pour résoudre une chaîne d’opérations

Dites-nous ? Avez-vous trouvé la solution exacte à cette énigme ? Comme à chaque fois, la résolution d’une expression arithmétique suit une règle bien précise. Il s’agit de l’ordre de priorité des opérations.

Pour se rappeler du défi, il faut passer par PEMDAS. En quoi consiste cette règle ? On vous explique.

Il faut toujours commencer les opérations mathématiques en résolvant les calculs entre les parenthèses avant de passer aux exposants ou aux racines, puis à la division ou à la multiplication (de gauche à droite), et enfin à l’addition/soustraction (de gauche à droite).

Découvrez LA solution attendue à cette expression

Voyons ensemble comment résoudre ce test mathématique du jour étape par étape selon PEMDAS.

[(46−38)⋅3]+[(42÷6)+21]−5.

Résolvez tout d’abord les opérations à l’intérieur des parenthèses : (46−38) = 8 ET (42÷6) = 7. Vous noterez que l’expression mathématique se simplifie davantage : [8⋅3]+[7+21]−5.

Cela facilitera le calcul mental, car vous devez la résoudre mentalement afin de respecter le laps de temps imposé. Poursuivons avec la multiplication et la division.

8⋅3 = 24 ET 7+21 = 28. De là, vous constaterez que l’expression mathématique devient de plus en plus simple : 24+28−5.

Terminez avec les additions et soustractions : 24+28 = 52 ET 52−5 = 47. Donc, la solution de l’expression mathématique [(46−38)⋅3]+[(42÷6)+21]−5 est égale à 47.

Votre réponse est-elle la même ? Bravo à tous ceux qui ont relevé le challenge avec brio.

Si ce n’est pas le cas, sachez que tout n’est pas perdu. Vous pouvez toujours vous améliorer en vous entraînant davantage avec des exercices du genre et en stimulant votre cerveau.

Saviez-vous que 9 sur 10 ont fait un mauvais calcul dans la résolution de cette énigme mathématique ? Avez-vous apprécié cet exercice mental ? N’hésitez pas à le partager à vos proches.