Testez vos compétences en nous trouvant la bonne réponse à ce défi en l’espace de 15 secondes seulement ! On vous décrypte tout à travers ces prochaines lignes.

Prêt à mettre à l’épreuve vos compétences cognitives ?

Ce type de challenge contribue à améliorer la concentration ainsi que les compétences en observation. En même temps, il met à l’épreuve vos capacités d’analyse et votre sens de la logique.

C’est d’ailleurs l’une des meilleures énigmes qui existe pour stimuler votre cerveau, notamment les parties liées à la concentration et à la mémoire. Ce test de QI met en avant votre capacité à percevoir les détails.

Reste à savoir si vous serez capable de trouver la réponse exacte en moins de 15 secondes. Le chronomètre commence maintenant !

Test de QI : quel verre contient-il le plus d’eau ? Seuls quelques-uns ont réussi le challenge en moins de 15 secondes

Votre mission, rappelons-le, consiste à dénicher le verre qui contient la plus grande quantité d’eau d’entre les quatre verres représentés dans cette illustration. Chacun d’entre les verres contient un objet bien précis du quotidien.

Réussirez-vous ce test QI dans le délai imparti ? La balle est déjà dans votre camp. C’est à vous de jouer.

Si le défi donne l’air d’être une évidence, ce n’est qu’une apparence. Beaucoup ont en effet échoué au test par problème de temps ou problème de raisonnement erroné.

Gare à vous ! Le temps s’écoule rapidement… Gardez à l’esprit la contrainte de temps fixée. Et voilà, le temps est écoulé.

Avant de découvrir la réponse, essayez tout d’abord de la trouver par vous-même. Ne vous hâtez pas à faire défiler le curseur vers le bas. Vous risquez de voir la solution avant même d’y avoir commencé.

Décryptons chaque verre du test QI.

Verre 1 : eau + trombone

Verre 2 : eau + stylo

Verre 3 : eau + petite cuillère

Verre 4 : eau + gomme.

La réponse est donc…

Le verre avec la plus grande quantité d’eau est le verre numéro 1, c’est-à-dire le verre contenant le trombone. Vous l’aurez compris !

Pour ceux qui peuvent ne pas le comprendre, sachez « qu’avec le trombone, quand vous placez un objet dans l’eau, il déplacera l’eau avec la masse de l’objet ». De ce fait, « le verre qui contient l’objet avec le moins de poids contiendra le plus d’eau ».

Ce qu’il fallait comprendre…

Cette réponse s’inspire du principe d’Archimède. Ce dernier stipule que “tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale vers le haut égale au poids du volume de liquide déplacé”.

Autrement dit, plus un objet est dense (avec une grande masse pour un petit volume), plus il déplacera de l’eau et moins, il flottera. Inversement, un objet moins dense déplacera moins d’eau et flottera plus facilement.