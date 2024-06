© Si vous avez un QI supérieur à la moyenne, vous résoudrez certainement ce défi mathématique en 6 secondes

Voici une énigme mathématique pour intellos ! Pour réussir ce test, il faut un QI supérieur à la moyenne ! Êtes-vous assez balaise pour vous y mettre ? Si oui, la rédaction vous détaille tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Un exercice mental pour les plus observateurs et analytiques !

Comme beaucoup, vous vous êtes certainement dit que vous ferez une seule bouchée de ce défi mathématique en voyant cette expression, l’air de rien ! Et pourtant, ce challenge a interloqué plus d’un !

Face à cette opération niveau primaire, de nombreux participants, de différentes parties du monde, ont échoué à ce test mathématique.

Pour éviter cette erreur, mettez toutes les chances de votre côté. C’est le moment de prouver votre sens du détail. Armez-vous d’une dose complète de concentration et passez au crible chaque détail de l’expression.

Si vous avez un QI supérieur à la moyenne, vous résoudrez sûrement ce défi mathématique en 6 secondes

Avant de vous attaquer à ce défi, assurez-vous de bien connaître la loi des signes en arithmétique. Si vous êtes prêt, voici le repas intellectuel qui vous attend pour aujourd’hui : 38÷2x(9+4).

Comme vous pouvez vous attendre, la résolution de ce problème mathématique repose sur l’ordre des opérations (PEMDAS), signifiant Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division (de gauche à droite) et Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Et si vous découvrez maintenant la solution à ce nouveau challenge mathématique ?

En suivant à la lettre ce principe, nul doute que vous trouverez la bonne réponse en l’espace de 6 secondes seulement. Certains sont même parvenus à résoudre l’expression de tête.

Voici alors ce que ça donnerait : 38÷2x(9+4) = 19×13 = 247. Alors ? Avez-vous réussi le défi ? Si oui, grand bravo à vous. Vous méritez toutes nos félicitations.

Ce qu’il faut comprendre sur les défis mathématiques

Selon Mathworks, le défi mathématique est, en règle générale, un problème spécialement conçu pour tester les compétences mathématiques ainsi que le raisonnement d’un individu.

Il sollicite souvent l’application de concepts mathématiques pour arriver à une réponse correcte.

Ces jeux de réflexion peuvent aborder tant l’arithmétique, l’algèbre, la géométrie, que les probabilités.

Ils mettent en avant la possibilité, pour les participants, de développer et d’améliorer leurs compétences en mathématiques tout en s’offrant une pause détente.

Si l’énigme vous a plu, CafeBagdad vous invite à la partager à vos amis ou aux membres de votre famille. Défiez-les et comparez vos performances intellectuelles entre vous.

À bon entendeur salut !