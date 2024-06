Il faut beaucoup d’intelligence, et d’un sens de détail précis pour trouver la bonne réponse à ce challenge mathématique. Nous pouvons vous assurer qu’il vous sera difficile de résoudre ce défi mathématique en 8 secondes, à moins d’avoir une certaine habilité avec les chiffres.

Et si vous testez votre concentration avec ce test ?

Ce jeu prouvera en effet si vous êtes quelqu’un d’attentif aux détails. Prêt pour vous lancer dans cette nouvelle aventure ? Si oui, démontrez-nous vos capacités d’observation. Attention toutefois, vous n’avez que huit secondes pour y arriver ! Bon courage.

Ces épreuves sont à la fois des tests de vivacité d’esprit et d’agilité visuelle. Par ailleurs, cette énigme entraîne votre esprit à être plus observateur et analytique, des compétences ultra-utiles dans la vie quotidienne.

Ce défi est considéré (par beaucoup d’internautes) comme étant le plus complexe de tous. Il peut même vous faire douter de votre matière grise.

Test mathématique : seuls les plus observateurs pourront trouver la réponse à ce défi en 8 secondes

Votre mission consiste en effet à trouver la solution à cette expression qui semble tout ce qu’il y a de plus simple à première vue, mais qui a pourtant poussé à l’erreur plusieurs internautes.

Aussi, ne le sous-estimez surtout pas. Mais une chose est sûre, ce défi risque de surprendre même les yeux de lynx !

Comme vous pouvez voir dans l’illustration, voici donc cette expression mathématique qui a posé un problème à plus d’un : « 155÷5×3-9 ». Petit conseil : armez-vous d’une triple dose de concentration pour s’assurer de trouver la bonne stratégie.

Si jamais, vous ne parvenez pas à déterminer la réponse, la solution est proposée en fin d’article. Ne défilez donc pas trop vite votre curseur.

Partant(e) ? Lançons le compte à rebours maintenant.

Tic Tac… Tic Tac…

Alors ? Est-ce bon pour vous ? Vérifions-le ensemble.

Et si vous découvrez maintenant la solution à ce casse-tête mathématique ?

Pour résoudre cette expression 155 ÷ 5 x 3 – 9, il faut expressément suivre l’ordre des opérations, appelé PEMDAS/BODMAS.

Cette règle fixe la priorité à respecter pour effectuer les calculs. Vous devez ainsi commencer par les opérations de division et de multiplication, en procédant de gauche à droite.

155 ÷ 5 donne 31. Puis passez à 31 x 3 qui est égal à 93. Une fois ces étapes terminées, concentrez-vous sur l’opération suivante : 93 – 9 qui vaut 84. Le résultat attendu est donc 84.

Félicitations à vous…

Avez-vous relevé le challenge dans le délai imparti ? Si oui, grand bravo à vous.

Si ce n’est pas le cas, améliorez vos performances en vous entraînant davantage.

Pour cela, vous pouvez compter sur toute une panoplie de défis disponibles depuis notre site web. Vous verrez qu’au fur et à mesure, vous développerez vos capacités cognitives.