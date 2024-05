Serez-vous à la hauteur de ce nouveau puzzle d’allumettes hyper délicat ? Si vous pensez que oui, découvrons-le maintenant. Prenez part à ce nouveau challenge. On vous explique tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Défi mathématique : rectifiez cette opération erronée en 5 secondes chrono

Dans ce défi d’allumettes, vous devez absolument effectuer un seul mouvement et donner un sens à l’opération mathématique 1+11=10.

Pour réaliser ce petit arrangement, vous n’avez que 5 secondes. Pourrez-vous respecter le délai imparti ? Voyons-le ensemble.

Parviendrez-vous à trouver la réponse à cette égalité mathématique en chiffres romains ? Pour ne pas rater ce test, armez-vous à 100% de votre concentration.

Pour ce faire, observez attentivement l’image et allez-y ! Prenez votre stylo et du papier et résolvez le problème.

Avez-vous réellement les capacités analytiques nécessaires pour réussir ce type de défi ?

Vous devez faire preuve de compétences en mathématiques et d’un esprit analytique. En outre, il faut également de la créativité ainsi que de la rapidité pour trouver la réponse en un laps de temps aussi court.

Si vous êtes partant(e), réglez votre chronomètre. Le compte à rebours est lancé. 5… 4… 3… 2…1

Le temps est écoulé !

Et si vous découvrez la solution en image ? On vous montre le mouvement à effectuer pour parvenir à la bonne réponse.

Alors ? Avez-vous relevé le challenge avec brio ? Quelle tige d’allumette auriez-vous dû déplacer ?

Vous devez en effet faire bouger une correspondance de sorte que l’opération en chiffres romains donne ceci : IX + I, soit 10 = 9 + 1.

Avez-vous opéré le même réarrangement ? Si oui, bravo à vous. Vous avez assez prouvé vos compétences en mathématiques et votre sens de la logique.

Pour vous donner une meilleure compréhension de la solution à trouver, la rédaction vous propose de découvrir le bon mouvement à faire dans l’image qui vient ci-après :

La participation à ce genre de défi déclenche un ensemble d’avantages pour le développement cognitif ainsi que les compétences créatives de résolution de problèmes. Il met également à l’épreuve votre sens de l’observation.

Pour ceux qui n’ont pas trouvé la réponse exacte à ce défi, ne vous découragez pas. Sachez qu’il est possible de vous améliorer et de gagner en performance en vous entraînant de façon régulière avec plusieurs autres challenges.

A la prochaine pour de nouveaux challenges !