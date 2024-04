Seuls les génies peuvent résoudre ce casse-tête logique délicat ! Serez-vous toujours à la hauteur de ce nouveau défi ? Votre mission ici consiste à trouver la valeur de x. La rédaction de CafeBagdad vous fait le point sur la question.

Seuls les esprits les plus doués peuvent résoudre ces énigmes mathématiques à se casser la tête

Pensez-vous être un pro des maths ? Mettez vos compétences à l’épreuve avec cette énigme mathématique corsée qui vous fera réfléchir ! Mais attention, le temps est compté ! Vous avez moins d’une minute pour déterminer la valeur de X dans ce puzzle mathématique difficile.

Préparez-vous à vous creuser les méninges et à tester vos limites dans un contre-la-montre mathématique. Cette énigme s’adresse particulièrement aux amateurs de casse-tête. Alors, qu’attendez-vous ? Lancez-vous dans ce défi et découvrez si vous avez les capacités de résoudre ce puzzle dans le délai imparti. N’oubliez pas, la pression monte ! Vous êtes prêt ? Si oui, c’est parti ! Bon courage.

Ne vous inquiétez pas, si vous ne parvenez pas à résoudre ce test mathématique. La solution est détaillée en fin de cet article.

Attention, le chrono est en marche !

Armez-vous d’une triple dose de concentration pour trouver les nombres manquants. Ce challenge est viral sur les médias sociaux. Il se répand comme une traînée des poudres et laisse les internautes perplexes.

Ce casse-tête a attiré des millions de réponses, mais peu l’ont réellement bien compris. Tenez-vous bien sur vos gardes : la solution est très mathématique.

Et si vous découvrez maintenant la solution à cette énigme ?

C’est bon ? Vous avez fini ? Si oui… Vérifions sans plus attendre la réponse à ce casse-tête délicat. Commençons par nommer les boîtes pour avoir ensuite :

a + b + c = 7

d + e – f =

x + g – h = 10

a + d + x = 15

b + e – g = 2

c – f + h = 6.

Passons ensuite à l’étape suivante : a + b + c + d + e – f + x + g – h + a + d + x + b + e – g + c – f + h = (7 + 9 + 10 + 15 + 2 + 6).

Ce qui nous donne : a + b + c + d + e – f + x + g – h + a + d + x + b + e – g + c – f + h = 49.

La suite : => a + b + c + d + e – f + x + a + d + x + b + e + c – f = 49. Aussi, nous annulons g et h.

=> 2a + 2b + 2c + 2d + 2e – 2f + 2x = 49.

Simplifions alors les expressions :

=> a + b + c + d + e – f + x = 24,5.

Comme a + b + c = 7 et d + e – f = 9.

Alors ? Avez-vous réussi le challenge ?

Voici ce qui reste de l’équation :

=> 16 + x = 24,5

=> x = 25,4 – 16

=> x = 8,5.