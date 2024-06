Prêt(e) pour vous lancer dans un nouveau défi ? Si oui, mettez le chronomètre en marche et résolvez-nous cette énigme mathématique dans le délai imparti ! Vous avez 20 secondes pour trouver la bonne réponse. Assurez-vous de bien appliquer les règles.

Défi mathématique : le test d’intelligence qui a refilé un mal de tête à plusieurs internautes

Concentration ++++++++ Chaque seconde compte, car vous n’avez qu’un petit laps de temps pour essayer de réussir. Voilà d’ailleurs pourquoi ce test n’a pas été relevé par bon nombre d’internautes.

Pour trouver le résultat, il faut avoir une grande capacité intellectuelle et des compétences en mathématiques. Seuls les as en maths trouveront ce défi comme un jeu d’enfant. Et vous ? Quelles sont vos impressions ?

Est-ce pour vous un défi compliqué ou non ? Pour bien y répondre, lancez-vous ! Votre temps commence maintenant. Voici donc cette expression qui vous attend c

Le compte à rebours est lancé ! C’est à vous de jouer !

20 secondes… 19 secondes… 18 secondes… 17 secondes… 16 secondes… 15 secondes… 14 secondes… 13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes……………………………. 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Le temps est écoulé. Dites-nous ? Est-ce bon pour vous ? Avez-vous une réponse à proposer ? Pensez-vous avoir bien suivi les différentes étapes d’opérations à suivre ? Au fait, quelle règle avez-vous appliquée ?

Pourquoi cette énigme a-t-elle autant posé de problèmes aux internautes ?

La difficulté du problème la plus fréquemment rencontrée porte sur l’ordre dans lequel il faut obligatoirement développer cette expression. En effet, il y a des priorités à accepter.

Et malencontreusement, certains joueurs souffrent de quelques trous de mémoire. Ils ont fini par oublier les priorités des opérations. Sans cela, il est en effet impossible de réussir ce défi.

Quelle est donc la solution finale à cette expression 35-63÷3+6-4÷2 ?

Sans plus attendre, découvrons maintenant la réponse à ce casse-tête mathématique. La règle repose sur l’application de PEMDAS : Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division (de gauche à droite), et Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Commencez par la division de gauche à droite. Divisez 63 par 3, ce qui est égal à 21. Voici ce que devient alors l’expression 35 – 21 + 6 – 4 ÷ 2.

Continuez ensuite l’opération de division en divisant 4 par 2, ce qui donne 2. L’expression ressemble alors à ceci : 35 – 21 + 6 – 2. Procédez ensuite à l’addition et à la soustraction de gauche à droite.

Enlevez 21 de 35 pour avoir 14. Ensuite, ajoutez 6 à 14, pour obtenir 20. Enfin, soustrayez 2 de 20, pour avoir la solution finale qui est égale à 18. Avez-vous procédé de la même façon ? Si oui, toutes nos félicitations.

Nous souhaitons du courage aux lecteurs qui ont tenté le coup, mais qui n’ont pas réussi à relever le challenge. Exercez-vous davantage afin d’améliorer vos capacités cognitives.