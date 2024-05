Maisons du Monde va faire un gros carton avec cet ensemble de tables de jardin ultra-pratiques pour les petits espaces. Tout le monde se l’arrache pour embellir leurs jardins et terrasses. Rien de mieux pour aménager son extérieur ! Elles vous feront certainement autant de l’œil qu’à nous. On vous donne son descriptif.

Egayez vos journées avec cet équipement de jardin de Maisons du Monde

C’est un indispensable pour ceux qui souhaitent passer le plus de temps possible à l’extérieur pour profiter au maximum du soleil après des longs mois gris et frais.

De plus, ils ne manqueront pas de trouver leur place et ce, sur vos terrasses ou balcons comme dans vos jardins. En outre, elles ont d’ores et déjà été pensées pour s’adapter aux petits espaces.

L’allié idéal pour décorer les petits espaces

Vous avez de la famille ou des amis en visite ? Pas de soucis… Elles répondent à l’appel. Une fois que vous en avez fini avec, ces tables de jardin de la séléction “Les jours ensoleillés” de Maisons Monde se rangent le plus discrètement possible. Ni vu ni connu… Elles apparaissent comme elles disparaissent !

L’expert du mobilier de maison vous donne justement l’occasion rêvée de rendre votre extérieur plus chic que jamais sans pour autant faire mal à votre porte-monnaie.

Avec ces tables de jardin chez vous, une chose est sûre… Vous ne manquerez pas de passer tout votre temps libre dehors !

Ces tables de jardin Maisons du Monde hyper pratique qui se rangent d’un seul geste, rupture de stock garantie

Ces tables basses en métal vert kaki (x2) « Humpa » sont parfaites pour relooker votre jardin. Vous pouvez y discuter paisiblement avec vos invités et y prendre même un petit encas.

Côté déco, ces tables gigognes s’accorderont en harmonie « à l’ambiance champêtre de votre jardin ».

Comme vous pouvez le voir, ces tables basses vertes sont modulables. Elles peuvent s’emboîter l’une et l’autre en vue d’économiser de la place.

Côté design, elles ont tout pour faire craquer. Un « esthétisme certain avec leur métal« . En plus d’être jolies, ces tables Maisons du Monde résistent aussi aux intempéries.

Un très bon rapport qualité/prix !

Jusqu’au 19/03/24, son prix était à seulement 129 €. Cet article est toujours disponible, mais il faut maintenant payer plus cher pour repartir avec.

L’expert du mobilier de maison le propose actuellement à 159 €. N’attendez pas trop longtemps pour vous en offrir une, il n’y en aura pas pour tout le monde !