Serez-vous capables de trouver la valeur correspondante à chacun de ses éléments du casse-tête en moins de 10 secondes ? Décryptage.

publicité

10 secondes maxi pour résoudre ce défi mathématique et obtenir le résultat final

Aimez-vous les challenges cérébraux ? Si oui, alors vous allez être bien servis ! Nous avons trouvé pour vous un défi des plus intéressants où vous n’avez que 10 secondes pour tout identifier.

Êtes-vous assez intelligent(e) pour relever le challenge avec brio ? Si oui, lançons le compte à rebours. Assurez-vous de bien vous concentrer avant de commencer.

Votre mission est de déterminer la valeur numérique correspondante à la pizza, aux frites ainsi qu’au soda en seulement 10 secondes. Une fois que vous en avez fini, il faut ensuite obtenir le résultat final de la dernière équation.

publicité

Tic Tac… Tic Tac… L’heure tourne !!!

Êtes-vous prêt pour prendre part à ce défi ? Votre temps commence maintenant. C’est à vous de jouer.

Tic Tac… Tic Tac…

Votre temps est écoulé.

Alors ? Avez-vous vu juste ? CafeBagdad vous invite à découvrir la solution juste après. Comparez votre réponse à la nôtre.

Et si vous découvrez la solution finale à ce challenge ?

Nous allons vous expliquer comment vous devez faire étape par étape. En partant de la première ligne de l’illustration, nous pouvons directement déterminer la valeur de la portion de pizza. Si 3 pizzas valent 30 alors une pizza est égale à 10.

En parvenant à la seconde ligne, nous pouvons identifier la valeur des frites. Pizza + frites + frites = 20. Après substitution de la pizza par sa valeur, on obtient : 10 + frites + frites = 20. Cela veut dire que les frites valent 5.

Voici ce que nous avons de la troisième ligne : Frites + soda + soda = ? Remplaçons la variable connue par sa valeur. Ce qui nous donne 5 + soda + soda = 9. De là, nous pouvons déduire qu’un soda est égal à 2.

Nous arrivons enfin à la dernière ligne de ce casse-tête gourmand. Frites + soda x pizza = 5 + 2 x 10 = 25. Et la réponse attendue est égale à 25. Bravo à tous ceux qui ont réussi le défi en l’intervalle de temps donné.

Ce qu’il fallait comprendre…

Ce jeu de réflexion a permis de prouver vos compétences en mathématiques ainsi que votre esprit critique.

Pour résoudre ce problème, il fallait appliquer l’ordre de priorité des opérations selon PEMDAS : Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division (de gauche à droite), et enfin Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Cette règle garantit la résolution cohérente des expressions mathématiques complexes. Se rappeler ce principe est indispensable pour éviter toute confusion et parvenir à la bonne réponse.