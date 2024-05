Le saviez-vous ? Un simulateur permet aujourd’hui aux salariés de connaître les indemnités qu’ils peuvent toucher en cas de licenciement. On vous explique tout.

Licenciement : ce simulateur permet de connaître à l’avance le montant exact de vos indemnités

Entre le salaire, l’âge, les dates d’entrée et de sortie de l’entreprise, la date de notification du licenciement ou encore l’ancienneté, il peut être compliqué de définir le montant précis des indemnités de licenciement.

Fort heureusement, il est possible d’y remédier grâce à ce simulateur de calcul mis au point par le Code du travail numérique et ce, peu importe le type de votre contrat de travail ( Contrat à durée déterminée ou contrat d’intérim/ Contrat à durée indéterminée).

Un outil qui s’appuie sur 47 conventions collectives.

Cet outil développé par la Direction générale du travail s’appuie sur 47 conventions collectives.

Il permet de calculer « à la fois l’indemnité légale de licenciement (Code du travail) et l’indemnité conventionnelle (convention collective dont dépend votre entreprise) ».

Le calcul tient compte de deux informations importantes : l’ancienneté ainsi que le salaire de référence.

Où trouver cet outil phare ?

Rappelons que ce simulateur « est disponible sur le site Code du travail numérique depuis février 2023 ».

Souvent la convention collective permet d’obtenir un résultat plus favorable par rapport au Code du travail.

Le montant final qui vous sera proposé « correspond (d’ailleurs) à l’indemnité la plus favorable pour le salarié« , explique le site de l’administration française.

Le nom de votre convention collective se trouve soit sur votre bulletin de paie soit sur votre contrat de travail.

4 étapes à suivre.

Pour utiliser cet outil, la démarche comporte plusieurs étapes. Vous devez avant tout préciser le type de votre contrat, le motif du licenciement ainsi que votre situation au moment du licenciement.

Vous devez aussi « saisir le nom de votre convention collective ». Si jamais, vous ne la connaissez pas, « recherchez-le en renseignant le nom de votre entreprise ou son numéro de Siret ».

Cela vous permettra de voir si la convention dont vous dépendez est intégrée dans le simulateur.

Comme d’ores et déjà mentionné plus haut, il faut également préciser les dates de début et de fin de contrat, la date de notification du licenciement, et les absences longues survenues durant le contrat.

Il en va de même des informations sur votre salaire (temps plein ou temps partiel, montant du salaire brut durant les 12 derniers mois).

Une fois toutes ces informations renseignées, le simulateur vous affichera « l’indemnité calculée ».