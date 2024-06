Ces erreurs courantes qu’il faut éviter à tout prix si vous souhaitez vendre votre maison, elles risquent de la dévaloriser. On vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

La période de l’année durant laquelle vous vendez votre bien peut hâter la transaction

Pour optimiser le délai de vente de votre bien, il est judicieux de faire attention à certains détails, dont la saison durant laquelle vous le mettez sur le marché. Le printemps est la saison haute.

Mais évidemment, ce n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Face à la concurrence qui- souvent est très rude- il importe de faire attention à ces quelques petites erreurs qui peuvent rebuter les acheteurs.

Comme précisé par Eric Bramlett, expert en immobilier et propriétaire de Bramlettresidential.com, ces pratiques bien courantes risquent de pénaliser la valeur de votre maison.

Immobilier : ces détails qui peuvent dévaloriser votre bien, les experts décryptent

Premier point

Il est important de faire bonne impression. Aussi, évitez tout ce qui peut encombrer la maison. L’effet désordre peut « dissuader les acheteurs dès le départ », précise le spécialiste.

De plus, ça « fait paraître les pièces beaucoup plus petites qu’elles ne le sont réellement« . Les acheteurs se mettent illico à penser que la maison n’est pas assez grande pour satisfaire l’espace de vie dont ils envisagent.

Les acheteurs peuvent aussi penser que le vendeur cherche à cacher certains défauts d’entretien du logement. Conseil : prenez le temps de bien ranger votre maison avant les visites. Ne laissez surtout rien trainer sur vos meubles.

Garder votre évier vide de vaisselle et bien propre. Enlevez tout linge sur votre portant, etc.

2ème point

Autre point important : la couleur de la peinture dans votre intérieur. Il peut sérieusement influencer la perception des acheteurs potentiels.

« Des couleurs de peinture extrêmement vives ou inhabituelles peuvent repousser les acheteurs, en particulier ceux qui ont du mal à visualiser au-delà du décor existant« . Restez neutre pour rendre les espaces accueillants.

Dernier point

Souvent, les propriétaires prennent l’habitude de concentrer leurs efforts uniquement au niveau de la salle de séjour ou encore de la cuisine.

Prenez garde à vous, ce ne sont pas les seules pièces qui intéressent les acheteurs.

Ne faites surtout pas l’erreur de négliger l’un des « espaces les plus intimes et les plus cruciaux » : la chambre principale.

Selon le professionnel, cette pièce constitue même le sanctuaire de la maison. Son état pèse beaucoup dans « la perception qu’a l’acheteur de l’ensemble de la propriété ».