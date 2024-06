Exit le barbecue traditionnel ! Cet appareil phare est le nouvel incontournable de la saison estivale pour répondre à votre envie de cuisiner en extérieur lorsqu’il se fait sentir. ! Tout le monde le veut pour cet été 2024. Nul doute qu’àprès lecture de cet article, vous serez également charmé ! L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Été 2024 : Ce nouvel équipement qui va faire de l’ombre au barbecue, il fait de plus en plus d’adeptes

Il n’a d’ailleurs pas manqué de faire sensation durant le dernier salon du barbecue.

En plus d’être esthétique, cet équipement est aussi plus écologique car il mise sur une technique de chauffage ancestrale.

Le barbecue brasero est la nouvelle tendance de ce printemps. Il est en passe d’être le « barbecue préféré des Français », en détrônant loin derrière lui les barbecues à charbon ou à gaz.

Un appareil multifonctions et très désign.

Le brasero servait à l’origine pour se chauffer en extérieur. Il brûle du bois dans une sorte de cuve en acier ou en fonte, équipée d’un grillage de protection pour empêcher les flammes de s’échapper.

Depuis peu, les braseros offrent la fonction de barbecue. En plus de son design stylé, il est l’équipement idéal pour cuire, griller, rôtir ou garder au chaud tout type de préparations. Pour les adeptes de mets braisés, c’est le pied !

Le brasero mexicain peut même faire office de four à pizza. Mieux encore, il peut s’installer partout, aussi bien sur une terrasse, dans un jardin ou encore sur votre balcon.

Quel bois utiliser de préférence ?

Pour allumer le feu, il est vivement conseillé d’utiliser du bois bien sec, du bois de hêtre ou de charme. Le brasero vous permet d’arrêter l’usage de charbon de bois ( plus polluant car il émet plus de particules fines et de gaz nocifs). C’est son côté écologique.

L’allumage du braséro est identique à celui d’un poêle à bois. Seul hic, son foyer entièrement ouvert. Sans compter l’absence d’un récupérateur de cendres.

Quels modèles choisir pour les familles ?

Le brasero existe en plusieurs modèles avec des hauteurs différentes, et des options plus ou moins avancées.

Certains sont conçus pour cuire à l’étouffée pour avoir la saveur fumée. Il en existe aussi de toutes les tailles.

Les familles avec des enfants peuvent investir pour les braseros avec protections pour éviter à tout prix d’éventuelles brûlures accidentelles.

