Un moteur électrique « ultra-performant » sans aimant ni terres rares ! Cette invention de ZF, une vraie révolution ! Décryptage.

Un « intérêt grandissant » pour les véhicules électriques

L’intérêt pour les voitures électriques va en grandissant. La part de marché de ce type de motorisation vendue dans l’Hexagone « dépasse les 15 % ces derniers mois ».

Malgré cette tendance qui va en s’accélérant, « les véhicules électriques ne représentent pas plus de 2 % du parc roulant ».

Les raisons peuvent être multiples, dont particulièrement « les incertitudes autour de l’autonomie réelle, du temps de recharge, de la production d’électricité, du recyclage… », énumère Les Echos investir.

Les recherches se multiplient…

Cela n’empêche toutefois pas les pouvoirs publics d’acter « la fin progressive du thermique » programmée prendre fin pour 2035. Voilà d’ailleurs qui pousse les constructeurs à chercher à améliorer la conception de ces engins.

Les batteries ne sont pas les seules composantes qui intéressent les scientifiques, les moteurs électriques font également l’objet de recherches approfondies.

ZF présente un moteur sans aimant pour les voitures électriques, « ultra-compact et performant »

Dans cette optique, l’équipementier allemand ZF a présenté « un moteur sans aimant ni terres rares » contrairement à ceux équipant la grande majorité des véhicules électriques existants.

Selon ZF, il s’agit du « moteur électrique sans aimant ni terres rares le plus compact et le plus dense en couple au monde » tel que dévoilé durant le salon IAA Mobility Munich.

Le nouveau concept de moteur électrique de ZF partage sa conception avec les moteurs sans aimant existants.

Au lieu de composants magnétiques, ce moteur mis au point par la firme basée à Friedrichshafen, en Allemagne, est constitué d’un rotor à bobines électriques.

Une conception qui est non seulement écologique, mais aussi abordable. En s’affranchissant des bagues coulissantes ainsi que des balais indispensables pour transmettre le courant électrique aux bobines du rotor, le moteur est léger… Un atout qui « prolonge la durée de vie du moteur« puisque cela sous-entend moins de frictions.

Pour cette nouvelle conception, le fabricant a trouvé le moyen de « placer l’émetteur inductif à l’intérieur de l’arbre du rotor au centre des bobines ».

C’est ce qui lui permet de se passer des balais comme c’est encore le cas dans les moteurs électriques traditionnels.

Une technologie de moteur I²SM

ZF a baptisé cette technologie de moteur I²SM (In-Rotor Inductive Excited Synchronous Motor). « Avec une puissance et une densité de couple satisfaisantes », le nouveau moteur demeure « compact et plus léger ».

Dès lors qu’il soit à point, l’équipementier allemand entend intégrer son dispositif dans des plateformes d’entraînement électriques de 400 V et 800 V.