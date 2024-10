La nourriture à bord d’un avion fait partie intégrante de l’expérience de voyage. C’est parmi les éléments qui contribuent au bien-être du passager. Mais au fait, connaissez-vous vraiment les compagnies aériennes qui servent les meilleurs repas gratuits à bord ? Décryptage.

Voyage en avion : quid des compagnies aériennes qui proposent les meilleurs repas à bord (pour moins cher possible) ?

Egyptair et Air Canada

Egyptair propose des repas en classe économique dans tous ses vols. Les passagers ont le choix entre le poisson, le poulet ainsi que le bœuf.

Il est à noter que tous les plats proposés par la société égyptienne sont halal. Il est même possible de « commander des menus spéciaux » (végétariens, végétaliens, faibles en gras et casher).

Pour les vols internationaux en classe économique, les passagers d’Air Canada ont également droit à des repas gratuits. Un choix de deux repas chauds leur est proposé : un plat principal après le décollage, suivi d’un en-cas plus léger.

Et pour ceux qui le souhaitent, des menus spéciaux sont disponibles en éco (quand il y en a).

Corsair et Qatar Airways

Corsair offre à la fois des boissons, un repas et une collation ou un petit déjeuner gratuit à tous ses clients. En classe « Economy« , tous les passagers ont droit gratuitement à un repas standard.

Vous pouvez aussi acheter un repas à thème oscillant entre 25 à 35 euros ou le menu prestige, à 115 euros.

Avec Qatar Airways, les passagers en classe éco peuvent choisir entre trois repas disponibles, en fonction de l’heure du vol. Des produits frais selon la compagnie aérienne.

Les repas de Qatar Airways sont, eux aussi, certifiés halal. Une vingtaine de menus sont disponibles, selon les régimes alimentaires des voyageurs.

Avec un vol qui dure plus de cinq heures, un apéritif est inclus avant un repas principal.

La plupart des vols long-courriers proposent un second service de restauration, chaud ou froid selon l’horaire du vol, peu avant l’atterrissage.

Une révolution chez Air France

Air France fournit encore jusque-là des repas gratuits en classe « éco » sur ses vols long-courriers (entrée, deux plats chauds au choix, du pain, du fromage et une viennoiserie).

Sur les vols plus longs, un buffet en libre-service ; et sur les vols courts, un biscuit sucré et une boisson.

D’ici à 2025, la compagnie aérienne a annoncé « un test de restauration payante à bord de ses avions sur deux liaisons court et moyen-courriers », rapporte RMC Conso.