Parviendrez-vous à trouver la solution exacte à ce défi mathématique en moins de 22 secondes chrono ? Si vous pensez que oui, allez-y ! Prouvez-nous vos compétences cognitives en relevant ce challenge dans le laps de temps donné !

Vous n’avez que 22 secondes maxi pour résoudre cette expression mathématique ! Réussirez-vous à battre le record ?

Êtes-vous prêt à relever ce défi mental ? Cette énigme mettra non seulement vos compétences en calcul à l’épreuve, mais également vos capacités en résolution de problèmes mathématiques. Il faut un esprit analytique pour réussir ce genre de test.

De même, il demande de la concentration de votre part. Avant de vous y mettre, assurez-vous d’écarter toute éventuelle distraction qui pourrait vous retarder. N’oubliez pas que la solution doit être trouvée dans 22 secondes et pas plus !

L’expression arithmétique à résoudre est la suivante : (28−24)×(30÷5)+27−25. Essayez de la résoudre et comparez votre solution avec la nôtre. Elle est disponible en fin d’article. Ne défilez pas le curseur trop vite au risque de tomber sur la réponse.

Stimulez tout d’abord vos neurones avec cet exercice mental. Ce type d’entraînement cérébral permet par ailleurs de développer votre esprit critique. Plus vous vous exercez, plus vous gagnerez en performances. D’où l’intérêt de toujours se mettre à ce genre de gymnastique cérébral.

La résolution de problèmes mathématiques contribue aussi à améliorer la mémoire et votre sens d’analyse. C’est l’un des moyens efficaces pour garder votre cerveau en pleine forme.

Compte à rebours lancé…

Alors ? Partant(e) pour commencer ? Lancez le compte à rebours. Votre temps commence maintenant.

Votre temps est écoulé.

Prêt pour découvrir LA solution à ce défi mathématique ?

Dites-nous : avez-vous réussi à relever le défi avec brio ? Sa résolution repose sur l’application de la règle PEMDAS. Voyons ensemble comment résoudre cette expression mathématique étape par étape.

(28−24)×(30÷5)+27−25

Commençons par les opérations entre parenthèses : 28 – 24 = 4 ET 30 ÷ 5 = 6. L’expression devient alors : 4 × 6 + 27 – 25. Enchaînons avec la multiplication : 4 × 6 = 24. L’expression devient de plus en plus simple : 24 + 27 – 25. Terminons avec l’addition et la soustraction (de gauche à droite) : 24 + 27 = 51 ET 51 – 25 = 26.

Avez-vous réussi le challenge ?

Par conséquent, le résultat final de cette énigme mathématique (28−24)×(30÷5)+27−25 est égal à 26. Bravo à tous ceux qui ont réussi à trouver la réponse. Si ce n’est pas votre cas, pas de soucis. Entraînez-vous davantage pour améliorer vos compétences intellectuelles.

N’hésitez pas à partager ce casse-tête autour de vous. Nous apprécierons grandement.