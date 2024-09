Réussirez-vous à trouver la réponse à cette nouvelle énigme en l’espace de 25 secondes chrono ? Si vous estimez que oui, c’est parti ! On vous laisse le champ libre !

Vous avez 25 secondes pour résoudre ce casse-tête viral sur le web : serez-vous à la hauteur ?

Ce test est idéal pour faire travailler vos neurones. D’ailleurs, seuls ceux qui ont un esprit analytique parviendront à résoudre correctement ce défi. Mais faut-il encore pouvoir trouver la solution en moins de 25 secondes.

Saurez-vous la trouver dans ce délai imparti ? Ce jeu de réflexion mettra également l’épreuve vos compétences mathématiques ainsi que de votre concentration.

Par ailleurs, vous devez aussi mobiliser vos capacités de résolution de problèmes. Ce casse-tête teste à la fois votre raisonnement logique et votre rapidité. Oserez-vous relever le défi ?

Votre mission consiste à déterminer les valeurs correspondantes à chaque variable de l’énigme, à savoir le cahier (C), la palette (P) et les crayons (L).

Si vous pensez pouvoir y arriver, votre temps peut commencer maintenant. Mettez le chronomètre en marche.

Le temps presse…

25 secondes… 24 secondes… 23 secondes… 22 secondes… 21 secondes… 20 secondes… 19 secondes… 18 secondes… 17 secondes… 16 secondes… 15 secondes… 14 secondes… 13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Avez-vous réussi le challenge haut la main ? Découvrons-le ensemble. Avant de résoudre la dernière ligne du casse-tête, il faut tout d’abord identifier chaque élément de cette illustration.

Étape par étape…

En partant de la première ligne, on peut tout de suite déterminer la valeur d’un cahier (C). C + C + C = 30… Alors 1 cahier est égal à 10.

Passons à la deuxième ligne : 1 C + 2 Palettes = 20. Comme C vaut 10, cela signifie que deux P = 20 – 10…. 2 Palettes = 10. Alors 1 Palette équivaut au chiffre 5.

Enchaînons avec la troisième ligne. Comme vous pouvez le constater, un nouvel élément apparaît, les crayons. Palette + 4 Crayons = 13. Remplaçons la valeur connue par 5, ce qui nous donne 4 crayons = 13 – 5 = 8.

Si 4 crayons = 8 alors 1 crayon = 8 / 4. Un crayon est égal à 2. Maintenant que c’est fait, attaquons-nous à la dernière opération. Seuls les plus observateurs d’entre vous y parviendront à temps et avec brio.

Et la solution est…

Remarquez : la palette manque d’un crayon. Vous l’avez vu ? Si oui, c’est bon pour vous. Si ce n’est pas le cas, votre réponse ne pourra pas être la bonne. En effet, il n’y a qu’un seul crayon adossé à la palette.

Pour cela, il faut déterminer la valeur d’une palette sans crayon : P – L, soit 5 – 2 = 3. À partir de là, nous pouvons aisément résoudre la dernière opération :

10 + (5 – 2 x 2), soit 10 + (3 x 2) = 10 + 6 = 16. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé. Si ce n’est pas votre cas, un entraînement régulier s’impose.