Seuls les génies peuvent réussir ce test de QI ! Y parviendrez-vous ? Défiez votre cerveau avec ce test impossible.

Mettez à l’épreuve vos capacités de résolution de problème ?

Mettez votre intelligence à l’épreuve avec ce test de QI qui a déjà mis en échec les cerveaux les plus brillants ! Ce défi est notamment conçu pour tester votre capacité à résoudre des problèmes complexes.

Des études scientifiques ont par ailleurs montré que la vitesse de traitement de l’information et la communication entre les différentes régions du cerveau sont des facteurs incontournables de l’intelligence.

« La rapidité d’échange des informations entre ces régions du cerveau fait la différence en termes d’intelligence«

Selon les recherches de Richard Haier de l’université d’Irvine en Californie, il existe une sorte de « circuit de l’intelligence » qui se termine dans ce qu’on appelle le « cortex cingulaire (aire 32)« , localisé dans le cerveau des émotions.

« C’est lui qui va prendre la décision définitive du choix ou de la solution, en éliminant celles qui paraissent trop risquées. C’est principalement la rapidité d’échange des informations entre ces régions du cerveau qui fait la différence en termes d’intelligence« , rapporte Le Figaro. « Il a été prouvé que la vitesse de conduction électrique dans le cerveau est corrélée aux résultats des tests de QI« , peut-on lire dans Le Cerveau, les clefs de son développement, du Pr Bernard Sablonnière).

Votre QI est-il supérieur à la moyenne ? Prouvez-le avec ce test !

Êtes-vous prêt à relever le gant et à prouver votre valeur ? Alors, n’attendez plus ! Lancez-vous dans ce test QI qui a brisé internet 1+1 = 5; 2+2 = 20; 3+3 = 45 et 4+4 = ? Votre QI est-il à la hauteur du défi ? Un seul moyen de le savoir : essayez !

Pour réussir cette énigme mathématique, vous devez notamment sortir des règles conventionnelles. Adoptez une pensée latérale. La solution de ce casse-tête repose sur l’utilisation de la multiplication et de l’addition d’une manière non conventionnelle, démontrant votre capacité à remettre en question ainsi qu’à réinterpréter les règles que nous tenons pour acquises.

Vous vous demandez toujours quelle démarche avoir pour aboutir à la solution ? Pas de panique, CafeBagdad vous propose la solution juste après. Avant cela, stimuler vos neurones et dites-nous si vous avez l’étoffe d’un génie.

Prêt(e) pour la solution ?

La formule suggérée pour résoudre l’équation 1+1 = 5 repose sur une logique non conventionnelle qui interprète l’équation comme une série d’opérations : multiplication suivie de l’application d’un facteur constant. Il est important de comprendre cette logique et ses limites avant de l’utiliser.

1 × 1 × 5 : on effectue d’abord la multiplication, puis on applique 5 comme facteur constant. 1 + 1 n’est pas comme une addition classique.

1 × 1 est effectué en premier, ce qui donne 1. 5 est ensuite appliqué comme facteur constant à 1, ce qui donne 5, soit 1+1 = 5 : combinaison de multiplication et d’application d’un facteur constant.

Cette approche peut être utilisée pour résoudre les équations de la forme n + n = n^2 * 5, où n est un nombre entier positif.

2 + 2 devient 2 × 2 × 5 = 20.

3 + 3 devient 3 × 3 × 5 = 45.

4 + 4 devient 4 × 4 × 5 = 80.

Avez-vous réussi ? Si oui, bravo à vous.