Ne réchauffez surtout pas votre café refroidi au micro-ondes, c’est la pire des choses à faire ! On vous dit pourquoi… Plus de détails dans les prochaines lignes.

Votre café a refroidi ? Surtout ne la réchauffez pas au micro-ondes… On vous explique

Il nous arrive tous d’oublier notre café lorsqu’on est pris par nos diverses occupations… Si notre premier réflexe est de la faire réchauffer illico au micro-ondes… Ce n’est pas toujours la bonne chose à faire ! Une étude tire la sonnette d’alarme !

Celle-ci a été publiée dans les colonnes du New York Times. Comme rapporté par le média, le problème du micro-ondes c’est qu’il ne pénètre pas suffisamment la boisson. Il ne réchauffe pas uniformément votre café.

Il vous donne une fausse impression de café chaud. Et pour cause : les ondes chauffent uniquement la surface. En vrai, le fond de votre tasse reste froid.

Sans compter que le réchauffage au micro-ondes altère également le goût de la boisson millénaire.

« Lorsque vous réchauffez du café, toutes les bonnes choses qu’il contient commencent à disparaître« , révèle un expert auprès de Huffington Post.

Ce n’est pas tout : Il y a pire !

Et malheureusement, ce n’est pas tout ! En mettant votre café dans le micro-ondes, abonde une autre professionnelle du secteur.

« Vous encouragez une plus grande production d’acide quinique et caféique, ce qui donne à votre café une saveur encore plus amère et astringente », ajoute une autre spécialiste du domaine.

Micro-ondes ou casserole, le résultat est souvent le même. Le café est presque constamment imbuvable. Il est préférable de boire son café dès qu’il est préparé.

En effet, réchauffer à la casserole peut altérer le goût si l’on fait bouillir le café, car cela va concentrer les arômes amers. Plus le café reste longtemps chaud, plus il perdra en arômes.

Mais si vous chauffez à feu doux, tout en remuant régulièrement, cela peut faire l’affaire.

Cette astuce idéale pour conserver la chaleur de votre café

Sinon, vous pouvez aussi penser à le faire couler dans un thermos ou un mug de voyage pour qu’il puisse rester au chaud toute la matinée. Cette petite astuce permettra de garder votre breuvage à la bonne température.

En outre, évitez de réchauffer plusieurs fois le même café. Si vous avez cette fâcheuse habitude, vous savez maintenant quoi faire pour y remédier.

À bon entendeur, salut !