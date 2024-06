Prouvez votre intelligence en trouvant la solution finale exacte à ce défi mathématique ! Faites-le en moins de 18 secondes chrono. Peu l’ont réussi dans ce laps de temps fixé. CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Voici l’énigme mathématique qui a fait perdre la tête à des milliers d’internautes, vous avez 18 secondes

Pensez-vous avoir un QI élevé ? Si la réponse est oui, il est alors sûr que vous n’en ferez qu’une bouchée de cette expression mathématique niveau difficile !

Plusieurs se sont laissés avoir par cette énigme qui paraît très simple d’entrée de jeu.

Si vous n’êtes pas du genre pointilleux aux détails, vous risquez en effet de passer à côté de la bonne réponse. Nous vous invitons à le découvrir par vous-même.

En d’autres termes, il va falloir enfiler vos lunettes de détective. Il faut effectivement avoir des yeux de lynx pour parvenir au bout de ce jeu de réflexion. Prêt(e) à relever ce challenge haut la main ? Si oui, c’est à vous de jouer !

Votre temps commence maintenant. Rappelez-vous, vous n’avez que 18 secondes pour tout faire.

Voici un aperçu de l’expression mathématique qui vous attend : « 59-21÷3+4-36÷2= ? ». Votre objectif consiste simplement à trouver le résultat final de cette opération mathématique.

S’ils font preuve d’un esprit d’analyse, même un enfant à l’école primaire pourrait le réussir avec brio.

Quelle règle faudrait-il appliquer ?

Mais faut-il encore, connaître la règle spécifique à appliquer : celle connue sous l’acronyme PEMDAS, signifiant parenthèses, exposants, multiplication et division de gauche à droite, et addition et soustraction de gauche à droite.

Le temps est écoulé. Est-ce bon pour vous ? Si oui, voyons la réponse juste après.

Passons maintenant au résultat final !

Commençons tout d’abord par les divisions : 21 ÷ 3 qui est égale à 7 et 36 ÷ 2 qui vaut 18. Ensuite, passons à la soustraction et l’addition de gauche à droite.

Ce qui nous amène à 59 – 7, qui donne 52. Ensuite, ajoutons 4 à 52, pour avoir 56. Enfin, soustrayons 18 de 56 pour avoir la réponse finale qui est 38.

La solution est donc 38. Félicitations à tous nos lecteurs qui ont résolu le problème dans le délai imparti.

Si le défi vous a plu, partagez-le à vos proches !

Vous avez eu l’occasion de mettre en avant vos compétences en mathématiques mais également votre sens d’analyse ! Ce n’est pas toujours une évidence pour tout le monde.

À la prochaine pour de nouveaux challenges !