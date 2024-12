Découvrez l’appareil qui va prendre la place des multiprises ! Plus pratique, plus performant, il va (à coup sûr) transformer votre quotidien. On vous aide à y voir plus clair à travers les prochaines lignes.

Voici l’appareil qui va bientôt prendre la place des multiprises

Les multiprises ont la cote. Elles sont partout… À la maison comme au bureau. Tout le monde s’en sert au quotidien. Mais sa fin est imminente… L’accessoire qui va le remplacer est déjà connu (ça vaut le coup !).

À la fois minimaliste et moderne, cet appareil combine trois ports USB et la commodité de la recharge sans fil pour vos téléphones. Mais seul hic : il ne coche pas toutes les cases ! Son esthétique laisse à désirer : le design n’est pas à la hauteur de son rival.

Il manque d’originalité. Son principal atout réside dans son format moins encombrant, idéal pour un gain de place. À la place de la traditionnelle multiprise, les fabricants ont préféré miser sur un accessoire en forme de cube blanc… Quelque chose de minimaliste dotée de trois prises, et de trois ports USB pour charger les Smartphones.

Si vous souhaitez faire plus simple, vous pouvez aussi seulement poser votre téléphone portable sur le cube, pour une charge sans fil.

Une invention qui ne fait pas encore l’unanimité !

Où trouver cet appareil nouvelle génération qui va prendre la place des multiprises ? Chez Leroy Merlin. La multiprise en question est signée Simon. Il est également possible de la dénicher sur le web.

« Très pratique que les câbles sortent de chaque côté au lieu d’être tous rangés au même endroit », se moque un spécialiste du secteur.

« Je colle la multiprise au mur, cachée et je branche tout, avec cette nouvelle base, je devrais forcément la poser sur une table, elle prendrait de la place », renchérit un autre. Sans parler du prix : ce cube blanc va coûter une fortune.

Où se procurer cet appareil qui risque sérieusement de remplacer les multiprises traditionnelles ?

Ces multiprises améliorées se vendent à partir de 25 à 30 euros dans les magasins Leroy Merlin. Idem pour les revendeurs en ligne à l’instar d’Amazon.

« Les multiprises ont évolué depuis les simples adaptateurs qui nous servaient à brancher plus d’appareils dans la même zone et prise de courant d’une pièce jusqu’à offrir de nombreux autres avantages », souligne le fabricant sur son site.

« En effet, elles ont progressivement intégré de nouveaux éléments de protection et de sécurité, ainsi qu’une plus grande économie d’énergie, s’adaptant également à d’autres types de connexions, comme les ports USB, très utilisés au quotidien actuellement et même commençant à établir l’usage de multiprises pour la charge sans fil ».