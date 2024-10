Pensez-vous pouvoir être à la hauteur de cette novelle énigme du jour ? N’attendez pas pour prouver vos compétences mathématiques ! Vous avez 8 secondes devant vous !

publicité

Vérifier votre niveau intellectuel avec l’énigme mathématique du jour

Comme vous pouvez le constater, ce défi ne teste pas uniquement vos compétences en mathématiques, mais également votre rapidité de réflexion. Le concepteur du jeu ne vous donne que 8 secondes seulement pour relever ce challenge.

Serez-vous en mesure de trouver la solution attendue dans ce très court délai imparti ? Il va falloir vous y mettre pour en connaître la réponse. Avant d’aller plus loin, nous vous présentons ici l‘expression mathématique à résoudre : 72÷4×9+2-7.

Petit conseil : ne sous-estimez surtout pas cette expression sous prétexte qu’elle soit simple. Parfois, c’est dans les choses (paraissant aussi) simples que beaucoup tombent ! Un petit faux pas de votre part ou un manque de concentration pourrait vous coûter la victoire.

publicité

Rappelons que le temps n’est pas votre allié. Le chronomètre tourne et chaque seconde compte. Pour battre le record, il faut savoir se montrer concentré à 100% du début à la fin.

Le chronomètre démarre…

Pensez-vous pouvoir y arriver ? Si oui, prenez votre Smartphone et lancez le chronomètre. Vous avez 8 secondes, ni plus ni moins !

Votre temps commence maintenant.

8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Verdict ?

Alors ? Le temps vous a-t-il suffi pour résoudre ce problème ? Si vous répondez par l’affirmative, grand bravo pour vos capacités cognitives et votre sens de l’analyse.

Si ce n’est pas le cas, pas de raison non plus de paniquer ! Vous pouvez toujours vous améliorer et développer votre esprit critique ainsi que votre raisonnement logique.

Le secret consiste uniquement à faire travailler vos neurones régulièrement. Il est important de s’habituer avec les mathématiques. Elles sont utiles pour garder votre cerveau en forme. S

ans plus attendre, passons à la solution de cette énigme mathématique pour voir si vraiment, vous avez réussi ou non.

La solution est…

La résolution de ce problème du jour passe par l’application d’une règle mathématique bien définie. Ce défi permet également de tester vos connaissances en mathématiques. Vous rappellerez-vous de la règle en question ? Il s’agit de celle de PEMDAS ou ordre de priorité des opérations.

L’acronyme vous permet de vous en souvenir facilement : Il signifie Parenthèse, Exposant, Multiplication et Division (de gauche à droite), Addition et Soustraction (de gauche à droite). En appliquant à la lettre cette règle, nous devons trouver la solution sans risque d’erreurs.

Voici le calcul étape par étape :

Multiplication et division : 72 ÷ 4 = 18 ET 18 × 9 = 162. Enchaînons avec l’addition et la soustraction : 162 + 2 = 164 ET 164 – 7 = 157. Donc, 72 ÷ 4 × 9 + 2 – 7 = 157.