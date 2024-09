Réussirez-vous à trouver la solution à cette expression arithmétique dans le laps de temps imposé ? Montrez-nous de quoi vous êtes capables en relevant ce nouveau défi ! CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Un test mathématique express : serez-vous capables de résoudre cette expression du premier coup en moins de 10 secondes ?

Vous considérez-vous comme étant un as en mathématiques ? Oui ? Si c’est le cas, vous devez pouvoir résoudre ce test sans problème.

Rappelons que vous n’avez que 10 secondes chrono pour trouver la bonne solution à cette expression mathématique !

Ce défi vous donne l’occasion de mettre à l’épreuve vos compétences en mathématiques ainsi que vos capacités de résolution de problèmes. Sans omettre votre vitesse de rapidité de réflexion et votre sens d’analyse.

L’expression mathématique à résoudre est la suivante : (42−18÷6)×2+35÷7. Elle vous semble simple ? Ne la sous-estimez pas pour autant ! Essayez de le résoudre sans vous tromper d’étapes.

Le temps presse…

Prêt à relever le défi ? Votre temps commence maintenant. Prenez votre Smartphone et mettez le chronomètre en marche sans plus attendre. Le compte à rebours est lancé.

10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Le saviez-vous ? Les tests mathématiques du genre sont parfaits pour entraîner le cerveau, et améliorer votre raisonnement logique. Sa résolution permet de développer votre esprit critique.

Ces exercices mentaux permettent par ailleurs de stimuler vos fonctions cognitives et d’aider à la prise de décision.

Ah oui ! Votre temps est écoulé.

Un défi qui a donné du fil à retordre à quelques-uns

Dites-nous : le laps de temps imposé vous a-t-il suffi pour trouver la réponse ? Oui ? Non ? Peu importe la réponse, sachez que la solution est disponible dans les prochaines lignes de cet article. Jetez-y un coup d’œil pour vérifier votre résultat.

Seulement 33,5 % des gens ont réussi à relever le challenge sans faire d’erreurs du premier coup !

Et la solution est…

Voyons maintenant comment résoudre cette équation étape par étape. Pour parvenir à la solution, il est important de bien suivre l’ordre des opérations (Parenthèses, Exposants, Multiplications et Divisions, Additions et Soustractions).

(42−18÷6)×2+35÷7

Effectuons tout d’abord les opérations à l’intérieur des parenthèses : 18 ÷ 6 = 3 et 42 – 3 = 39. L’équation devient (39)×2+35÷7.

Ensuite, enchaînons avec les multiplications et divisions, en commençant par la gauche : 39 × 2 = 78 et 35 ÷ 7 = 5. L’équation devient : 78 + 5.

Il ne reste donc plus que l’addition : 78 + 5 = 83. Donc, le résultat final est égal à 83. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé le même résultat. Vous avez assez prouvé que vous avez d’excellentes compétences en mathématiques.

Si ce n’est pas le cas, ne vous inquiétez pas : continuez à vous entraîner. Vous gagnerez en performances et deviendrez de plus en plus habile.